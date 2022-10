Cosa sono i manga Slice of Life?

Cosa è un manga “Slice of Life”? Il termine è chiaro e diretto e si pone di raccontare appunto “una fetta di vita” o “uno spaccato di vita” che può variare ovviamente su vari target e numerosi generi e sottogeneri. Per farvi da subito un’idea grossolana la maggior parte delle storie di Jiro Taniguchi si approcciano al genere Slice of Life.

Evidenziano immediatamente che questo termine non deriva dal manga ma bensì dal teatro, e come accennato era usato per definire delle rappresentazioni inerenti alle attività giornaliere, che potevano comprendere le semplici passeggiate fino ai complessi rapporti interpersonali. Cosa è un manga “Slice of Life”? Andiamo a scoprirlo.

Successivamente il mondo e l’arte occidentale ne ha fatto tesoro e ha deciso di raccontare delle storie comiche e drammatiche con al centro scenari di vita che tutti abbiamo affrontato o affronteremo prima o poi; ecco anche il motivo per cui queste storie ci entrano di prepotenza nel cuore. La manforte di Wiki è sempre presente.

Cosa è un manga “Slice of Life”?

Tra le caratteristiche principali, se vogliamo entrare nello specifico questo genere di storie sono verosimili alla vita reale in tutto e per tutto e quindi, se l’opera è fatta come si deve anche i dialoghi cercano una vena “poco fantastica” puntando appunto a conversazioni reali, toccanti, nostre, del lettore.

Spesso non hanno neanche un vero finale, visto che appunto si raccontano “spaccati di vita”, delle tranche specifiche che una volta concluse, anche se hanno un finale aperto portano alla fine del manga e quindi anche della storia.

Come accennato tra gli esponenti più famigerati e conosciuti vediamo il maestro Jiro Taniguchi, che con le sue opere ha sempre catturato il cuore di tutti e continua a farlo ancora oggi. Tra i suoi lavori troviamo Allevare un Cane, L’Uomo che Cammina, Gourmet, Uno zoo d’invero, Futari e tanti altri.

Un altro dei percussori dello Slice of Life e anche del Gekiga e Tatsumi che con le sue storie ha posto una rivoluzione e ha formato anche un genere, oltre che ha raccontare “spaccati di vita” drammatici e dannatamente reali.

Crocevia e Una Vita Tra i Margini sono anch’essi degli Slice of Life meravigliosi e si oppongono alle storie di Taniguchi, visto che sono concetti e vicende più delicate e più “sensibili” rispetto alla brutale espressione di Tatsumi.