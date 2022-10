Chainsaw Man da come stiamo dicendo ultimamente è stato ed è ancora uno degli anime più attesi di questo autunno, dato che al momento abbiamo solamente una sola puntata.

I fan si sono chiesti fin dall’annuncio ufficiale come avrebbe fatto MAPPA a riportare la tragica e caotica storia di Denji sullo schermo e ora stanno cominciando ad avere una risposta, che a quanto pare è molto apprezzata.

Se avete già letto il manga sapete bene la cruda vita del protagonista e di come esso già dalla prima puntata si guadagna da vivere in maniera violenta, uccidendo demoni e rischiando la vita per pagare i debiti lasciati dal padre dopo la sua morte.

Di certo è diversa dai soliti shonen che vengono proposti, visto che fin dall’inizio il pubblico si è trovato davanti una situazione devastante e anche commovente se ci pensiamo bene. Magari chi ha letto il manga se lo aspettava, ma sicuramente per il pubblico neofita è stato un colpo non da poco.

Possiamo dirvi senza anticipare nulla che questo debito è complesso e “folto” da saldare e per questo Denji sta ancora lottando per concludere il tutto e nel corso della sua avventura sta scoprendo tantissime novità al riguardo dell’esistenza e di come essa possa essere stupenda e allo stesso tempo violenta. Tutto arriva da Comic Book.

Chainsaw Man: cosa ne pensa il pubblico della tragica storia di Denji?

Chainsaw Man è fresco di vincita di un Harvey Awards, ovvero un premio molto prestigioso per quanto riguarda l’arte sequenziale e i fumetti in generale, e proprio nei giorni scorsi Chainsaw Man ha vinto quello come “miglior manga” per due anni consecutivi, sancendo la sua enorme qualità.

Insieme a lui erano in gara anche Blood on the Tracks di Shūzō Oshimi, Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro, Cat + Gamer di Wataru Nadatani, Red Flowers di Yoshiharu Tsuge e SPY x FAMILY di Tatsuya Endō.

Voi avete già visto il primo episodio dell’anime? Vi ricordiamo che è attualmente disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Il manga come sempre ha un altro stile e voi avete avuto una buona impressione sulla trasposizione animata?

Fonte CB