One Piece: Oda fa chiarezza su alcuni errori del capitolo 1062

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, dopo la conclusione dell’arco di Wano. Tutti gli appassionati seguono le vicende di Rufy con molta più attenzione proprio perché Oda pian piano sta per portare alla luce tutti i misteri ancora non svelati.

Uno di questi è legato alla vera identità di Vegapunk, mai svelta fino al capitolo 1061 di One Piece. Tuttavia, oggi riportiamo un nuovo aggiornamento che sembra evidenziare alcuni errori presenti nel capitolo 1062.

Lo stesso Eiichiro Oda ha pubblicato un aggiornamento che conferma i due errori inclusi nel capitolo 1062. Il primo, come Oda stesso ammette, Atlas dovrebbe essere indicato come Vegapunk 05 anziché Vegapunk 06. E per quanto riguarda Kuma, i capelli del Seraphim avrebbero dovuto avere un colore differente. Nei capitoli precedenti abbiamo visto le nuove armi del governo mondiale, che hanno preso il posto della Flotta dei Sette. I cosiddetti Seraphim ha i capello di colore bianco. Quello di Kuma sono neri ed è chiaramente un errore in quanto dovrebbero essere bianchi.

Secondo Oda, questi problemi verranno risolti quando One Piece inserirà il capitolo 1062 in un volume. Come si può immaginare, si tratta di dettagli piuttosto importanti data l’attuale concentrazione di One Piece su Vegapunk.

Serve molta chiarezza e precisione dato che non c’è un solo Vegapunk ma il capitolo 1062 ha spiegato che ce ne sono ben 6.

Naturalmente, la concentrazione sullo scienziato Vegapunk arriva dopo tempo. La prima volta che si è parlato di questo personaggio risale a oltre un decennio fa nel manga, ma fino ad ora è rimasto nell’ombra. Mentre One Piece entra nel suo atto finale, ci sono domande sui Frutti del Diavolo a cui solo Vegapunk può rispondere.

Altre sono le domande che meritano una risposta, come ad esempio quali sono le intenzioni di Shanks e come si muoverà Im dopo aver raso al suolo completamente il Regno di Lulusia.

