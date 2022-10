The Super Mario Bros. Movie nel corso delle settimane ha fatto molto parlare di se e in questo caso, finalmente, ha mostrato il teaser trailer del film, promesso appunto nella giornata del 6 ottobre al Nintendo Direct. Nel trailer possiamo ammirare Bowser, Mario, Toad e Luigi, insieme a un gruppo di Koopa, Kamek e Dry Bones.

Ricordate quel capolavoro di Super Mario 64? Un utente ha voluto rendere omaggio al gioco, estrapolando la prima scena del trailer per renderla in maniera impressionante e simile al classico della Nintendo. Tutto lo riportiamo tramite Twitter e Comic Book.

La sequenza in cui Bowser attacca il Regno dei Pinguini è stata riportata fedelmente nei classici “Pixel” e suoni della vecchia generazione. In calce il video tratto dal profilo Twitter “Coda”:

The Super Mario Bros Movie trailer but it looks like Mario 64 pic.twitter.com/aGX53P17rH

— Coda (@codaanim) October 7, 2022