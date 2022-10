Demon Slayer: in arrivo novità sulla terza stagione dell’anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tra le serie più popolari di sempre e i fan sono impazienti di scoprire novità sulla terza stagione dell’adattamento animato. Questa, annunciata al termine della seconda stagione, sarà sempre prodotta dallo studio Ufotable.

Finora, Demon Slayer ha mantenuto alta l’attenzione di tutti gli appassionati con alcuni teaser della terza stagione. Oggi però, riportiamo che presto ci sarà un altro grande aggiornamento sulla serie anime. A quanto pare, il team che lavora al sequel della seconda stagione di Demon Slayer pubblicherà un aggiornamento sulla terza stagione la prossima settimana.

Dunque nei prossimi giorni del mese di ottobre saranno svelate alcune novità imperdibili per tutti. Tra queste potremmo aspettarci un nuovo trailer accompagnato da una key visual.

Altri dettagli chiave che ancora mancano sono una finestra di rilascio, anche se tutti i fan sperano ancora in un rilascio nella primavera del 2023.

Tutte le stagioni di Demon Slayer, sono presenti al momento in streaming su Crunchyroll sottotitolate in italiano. In Italia i diritti sono stati acquistati da Dynit che trasmette la serie in simulcast sottotitolata sul VVVVID dal 20 aprile 2019. Al Lucca Comics & Games 2019 viene annunciato che la serie avrebbe avuto un doppiaggio in italiano, che è stata pubblicata dal 10 gennaio al 3 aprile 2020.

La seconda stagione, annunciata durante l’evento di festeggiamento del secondo anniversario della prima stagione il 14 febbraio 2021, si divide in due parti. La prima consiste in un film intitolato Demon Slayer: Mugen Train. La seconda invece si chiama Entertainment District e prosegue la narrazione del manga adattando le vicende in 11 episodi.

Demon Slayer è un manga shonen che ha riscosso tantissimo successo ed è terminato nel 2020. Al centro delle vicende vi è Tanjiro, il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre. Un giorno, tornando a casa trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko, trasformata in un demone. Tuttavia ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone.

Fonte – Comicbook