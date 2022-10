Scontri Anime e Manga: Quali vorreste vedere?

Anime e Manga da tempo sono entrati nell’immaginario collettivo di tutto il mondo e spesso vengono poste domande al riguardo di combattimenti “bizzarri” volti a far scontrare personaggi di storie diverse. Con Anime e Manga: i 10 combattimenti “Crossover” più belli mai avvenuti vogliamo parlare proprio di questo.

Che sia nell’epoca moderna o in un passato glorioso più di nicchia, gli appassionati delle storie nipponiche si sono sempre chiesti se Ken poteva battere Goku o se Zoro potrebbe tener testa a Vegeta, creando discussioni avvincenti e senza mai una fine.

Anime e Manga: i 10 combattimenti “Crossover” più belli mai avvenuti vuole mettere al centro questi scontri, queste idee, mescolando vecchio e nuovo così da creare un articolo interessante anche al riguardo dell’evoluzione del medium.

La classifica terrà conto di tutti i manga appartenenti al (sotto)genere Battle Shōnen, catturando così, solamente le opere facente parti di questo mondo composto da guerrieri e Power-up incredibili.

Inoltre non daremo una vera e propria motivazione agli scontri, ma ci baseremo sulla spettacolarità che potrebbe avere l’evento, insieme al risultato finale potenziale dello scontro secondo alcuni motivi.

10. Izuku Midoriya vs Naruto

Midoriya e Naruto è forse lo scontro più simile che possa esserci, nonostante all’apparenza siano distanti. La loro grinta e la loro forza nascosta possono condurre a uno scontro interessante e il risultato potrebbe essere difficile da ipotizzare, anche se probabilmente finirebbe in parità, vista la loro determinazione che si pone sullo stesso livello.

9. Sasuke vs Yuji

Nonostante la natura demoniaca di Yuji, Sasuke potrebbe tener testa al personaggio, data la sua forza, le sue tecniche e la sua capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Anche qui sarebbe uno scontro stravagante, che forse potrebbe porsi al favore di Yuji, anche se la spettacolarità del tutto sarebbe assicurata.

8. Crilin vs Roy Mustang – Anime e Manga: i 10 combattimenti “Crossover” più belli mai avvenuti

L’umano più forte di Dragon Ball contro uno dei più forti e potenti di tutto FMA? Il risultato sarebbe spettacolare e la determinazione di Roy misto alle tecniche del nostro Crilin darebbe vita a un meraviglioso combattimento fatto di grinta, forza e tenacia che forse porterebbe alla vittoria l’amico di Goku, anche se come sempre non è detto.

7. Tanjiro vs Sirio il Dragone

Qui ritorniamo a uno scontro più sensato a livello “spirituale” data la forza, la psiche e la completezza di spirito dei due personaggi.

Tanjiro e Sirio potrebbero essere più simili di quello che pensiamo e sicuramente, anche qui, il combattimento sarebbe qualcosa di unico. Qui opteremo per la parità, anche se a livello di “fiato” e quindi anche stanchezza potrebbe spuntarla il buon tanjiro.

6. Kenshiro vs Toguro

Qui parliamo di potenza, violenza e distruzione, oltre un livello tecnico davvero incredibile. La robustezza e la potenza di Toguro possono essere paragonati a Raoh, e per questo è stato inserito qui contro il leggendario Ken.

I colpi di Hokuto potrebbero perforare l’enorme massa muscolare di Toguro e la potenza del medesimo potrebbe ferire Ken, anche se probabilmente quest’ultimo potrebbe uscirne vincitore.

5. Piccolo vs Jotaro

Lo Stand del nostro Jotaro contro l’ultima trasformazione di Piccolo vista in Super Hero potrebbe dar vita a qualcosa di epico. Nonostante Star Platinum possa bloccare il tempo la forza del namekkiano potrebbe rompere la barriera, data la sua nuova potenza donatagli da Shenron.

Per ipotesi il combattimento sarebbe molto interessante, imprevedibile e non sarebbe scontata una vittoria di Jotaro, anche perché forse lo stand non avrebbe la forza per stendere definitivamente Piccolo, massimo potrebbe fermarlo, ma nulla di più.

4. Netero vs Rayleigh – Anime e Manga: i 10 combattimenti “Crossover” più belli mai avvenuti



Poteva esserci Garp, ma l’Haki di Rayleigh avrebbe più possibilità contro Netero. Lo scontro è sullo stesso livello e senza ombra di dubbio questo è uno dei più desiderati dal pubblico, specie se discutiamo degli anziani presenti nel medium. Dopo un sanguinoso e mortale combattimento, forse Netero potrebbe spuntarla per un soffio.

3. Gon vs Vegeta

Qui poniamo due guerrieri ancora in crescita e lo scontro potrebbe anche porsi su questo piano. Gon potrebbe tirare fuori il suo potenziale ancora nascosto mentre Vegeta potrebbe fare lo stesso, quindi anche se scontato il Saiyan potrebbe avere vita dura contro l’Hunter, attualmente all’apice esponenziale della sua forza, quindi anche in crescita.

2. Ichigo vs Zoro

Un classico tra gli appassionati: due spadaccini, tra i più forti del genere che potrebbero dar vita a un combattimento all’ultimo sangue molto spettacolare.

Se parliamo di grinta e “cattiveria” Zoro potrebbe dar filo da torcere a Ichigo, che dalla sua ha un’arma molto potente per sconfiggere Zoro, oltre all’avere una scia di combattimenti a cui lo spadaccino dei Mugiwara non ha mai dato peso, quindi anche qui la parità potrebbe essere la soluzione, anche forse Zoro con un fendente veloce e potente dei suoi potrebbe addirittura uccidere Ichigo.

1. Luffy vs Goku – Anime e Manga: i 10 combattimenti “Crossover” più belli mai avvenuti

Nel corso del tempo questo è diventato un combattimento classico, quasi d’obbligo e lo mettiamo al primo posto anche per questo. Goku per via della sua nuova forma “God” avrebbe vinto facilmente contro il protagonista di One Piece, ma con la rivelazione di Wano la situazione potrebbe cambiare.

A oggi Goku non è il personaggio più forte della saga e attualmente ha una fase di stallo mentre Luffy ha subito una crescita incredibile grazie alla rivelazione del suo frutto.

Potendosi trasformare in quello che vuole e avendo la capacità di mutare anche l’ambiente circostante, Goku potrebbe malmenare Luffy ma senza sconfiggerlo realmente, visto che non sappiamo ancora le capacità totali del personaggio.