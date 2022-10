Everything Everywhere All At Once: sulle montagne russe del multiverso

Titolo originale: Everything Everywhere All At Once

Federico Vascotto 2022-10-08T12:03:41+02:00 Titolo originale: Everything Everywhere All At Once Scritto da: Daniel Kwan & Daniel Scheinert Diretto da: Daniel Kwan & Daniel Scheinert Musiche di: Son Lux Fotografia di: Larkin Seiple Cast: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong, Jamie Lee Curtis Produzione: IAC Films, Gozie AGBO, Year of the Rat, Ley Line Entertainment Distribuzione internazionale: A24 Distribuzione: 6 ottobre 2022, I Wonder Pictures

Dopo tanto chiacchiericcio è arrivato finalmente al cinema anche in Italia il film campione d’incassi al box office americano, Everything Everywhere All at Once. Il film è diretto dal geniale duo noto come The Daniels – Daniel Kwan e Daniel Scheinert – che già con Swiss Army Man avevano dimostrato il proprio stile unico. Qui trovano però un maggior equilibrio e “realismo”, nonostante l’esplosione di creatività che porta sulle montagne russe del multiverso al cinema.

Everything Everywhere All at Once (qui la clip in esclusiva per MangaForever) dà ai fan del multiverso tutto quello che desiderano, e anche di più. Se c’erano spettatori che si erano lamentati dell’uso di questo escamotage narrativo nel Marvel Cinematic Universe, in particolare Spider-Man No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, qui troveranno pane per i loro denti.

Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio arrivato alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso. Chiamata a salvare nientemeno che il destino di tutti gli universi, Evelyn dovrà trovare il coraggio di affrontare un nemico esterno quanto se stessa.

Michelle Yeoh riesce a far trasparire da un solo sguardo la miriade di sensazioni che prova contemporaneamente Evelyn, sballottata prima nella vita e poi nel multiverso. Il film parte da un concetto attualissimo e molto interessante: siamo troppo pieni di tutto, come recita il titolo del film. nella nostra vita quotidiana. Abbiamo troppe cose a cui pensare e rischiamo di perderci qualcosa per strada, magari la famiglia sotto i nostri occhi. Che è un po’ quello che accade a Evelyn.

Everything Everywhere All at Once riesce a omaggiare tantissimi generi e sottogeneri cinematografici. Dal cinema di arti marziali di Jackie Chan a quello più pulp tarantiniano fino a uno più introspettivo quasi lynchano. Nel farlo non dimentica e non trascura la storyline supereroistica centrale. Il concetto di multiverso nasce nei fumetti e nella fantascienza, e qui viene sfruttato all’ennesima potenza. Arrivando addirittura a dita fatte di wurstel, all’animazione (!) e un bagel-buco-nero. Il villain del film, come un po’ tutti i personaggi, è quasi grottesco e altamente sopra le righe. Evelyn dovrà guardare dentro casa per sconfiggere i propri demoni interiori oltre che esteriori. Ottimo anche l’assetto costantemente multilingue del film per far capire lo spirito quotidiano della famiglia protagonista, divisa e sballottata tra due culture. Confidiamo nel doppiaggio italiano in questo senso.

Il film parla anche di un concetto ancora una volta estremamente attuale, ovvero la depressione e l’identità di genere giovanile. È come se utilizzasse il concetto e la metafora del multiverso per raccontare un’idea semplicissima, un sentimento molto umano. Questa è la fantascienza più riuscita in fondo, in tv o come al cinema. Pensiamo a Fringe tanto per fare un esempio recente. La pellicola ha il coraggio di utilizzare per davvero il tessuto narrativo del multiverso, creandone moltissimi e variegati. I Daniels utilizzano un montaggio serrato che non ha paura di ricreare intere scene tra gli universi e unirle con dei raccordi anche onirici. Tanto che viene da chiederci se gli spettatori saranno più destabilizzati o entusiasti a fine visione.

Il cast del film è ottimamente composto. A sorprendere, oltre all’immensa Michelle Yeoh, sono due interpreti. Il ritrovato Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni ’80 come Data de I Goonies e Shorty in Indiana Jones 2, qui eroe inaspettato e sorprendente del film. E Jamie Lee Curtis, da vittima della saga di Halloween diviene villain inaspettata e adorabilmente cattiva in questa pellicola.

Everything Everywhere All At Once è un giro sulle montagne russe del multiverso, che osa come pochi altri sul grande schermo. Una vera e propria esperienza cinematografica dei Daniels che anche quando cade nella demenzialità più pura e genuina, strizza l’occhio a così tanti sottogeneri e toni. Non si può non applaudirne la visione d’insieme.

Dai Fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso ricordiamo è al cinema dal 6 ottobre 2022 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Scoprite le sale che programmano il film cliccando qui.