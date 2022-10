Il tanto atteso One Piece Odyssey ha un nuovo trailer dalla durata di 2 minuti, che mostra la nota Isola di Alabasta, ha detta di molti uno dei punti più alti e importanti di tutto il manga di Oda.

Luffy e la sua ciurma infatti si ritroveranno sì catapultati in una storia completamente nuova, ma affronteranno anche alcuni eventi legati alla storia originale visitando anche alcuni luoghi ben noti non solo ai protagonisti ma anche agli appassionati.

Successivamente ad alcuni trailer, tra cui quello del TGS 2022 che ha ufficialmente annunciato la data di uscita, oggi possiamo ammirare questa bellissima clip, che delizia i fan in attesa dell’arrivo di gennaio 2023. Abbiamo riportato tutto tramite ANN e Youtube Bandai:

One Piece Odyssey: il nuovo trailer ci mostra Alabasta!

Da come vedete One Piece Odyssey arriverà su Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S e PC il 13 gennaio 2023. La data è stata confermata e mostrata con un trailer durante il TGS2022 mostrando anche alcuni eventi e personaggi nuovi legati a questa storia, che da come sappiamo è completamente originale.

Questo potrebbe essere uno dei motivi da parte degli appassionati per acquistare il titolo, dato che la storia al suo interno non è mai stata raccontata all’interno del manga, dell’anime o di qualche film del franchise.

In Odyssey i Mugiwara naufragheranno nell’Isola di Waford facendo anche la conoscenza di Lim. A quanto pare la ragazza è capace di rubare i poteri dei protagonisti e uno degli obiettivi per loro è appunto recuperarli. Questa storia originale è stata scritta da Oda in persona.

D’altro canto allo stesso tempo sono anche presenti degli ambienti e degli eventi che ricalcano la storia originale, richiamando anche le vecchie vicende in una completamente nuova per il pubblico appassionato, che forse troverà in Odyssey un videogioco degno del nome di One Piece.

Oltre a Lim e l’isola di Waford sarà presente anche un nuovo nemico, ma dai trailer in questione non sappiamo se sarà esattamente quello definitivo, oppure soltanto una sorta di “intermezzo”.

Piaciuto questo nuovo trailer che conferma anche la data di uscita? La storia originale scritta dallo stesso Oda sembra promettente, oppure sembra la solita “storia” legata ai videogiochi? Ricordando che il titolo esce il 13 gennaio, aspettiamo la vostra opinione.

Fonte ANN – Youtube