One Piece Odyssey: pubblicato il trailer e la data di uscita al TGS 2022

One Piece Odyssey uscirà ufficialmente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC il 13 gennaio 2023 in tutto il mondo, lasciando tutti sorpresi per la data recente visto che parliamo solamente di qualche mese.

L’annuncio è avvenuto al Tokyo Game Show 2022 dove la stessa Bandai Namco ha annunciato la data di uscita ufficiale del gioco tratto dal manga di Oda, con un nuovo trailer così da fare le cose in grande stile.

Se avete seguito le ultime notizie riguardanti il titolo però, saprete che la data di uscita non era una sorpresa vista la voce inerente all’uscita durante il primo periodo del 2023.

Come spesso accade con film e giochi, anche questo Odyssey si appresta a raccontare una storia originale sempre scirtta da Eiichiro Oda inerente ad un nuovo naufragio dei Mugiwara sull’Isola Waford. Qui i nostri protagonisti dovranno esplorare questo nuovo posto colmo di segreti, tesori e tanto altro.

Tramite CB e il profilo Twitter ufficiale del gioco, vi alleghiamo in calce il nuovo trailer che conferma la data di uscita a gennaio del 2023:

Clear skies ahead, lay in a course for Waford and a bold new challenge by pre-ordering #ONEPIECEODYSSEY today!

Reserve your copy now and be ready for when the Straw Hat Crew land on PlayStation, XBOX and PC Digital on January 13, 2023: https://t.co/6uVl86KFQ0 pic.twitter.com/NM9aevzga9

