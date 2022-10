Crilin e Dragon Ball hanno un rapporto unico e nel corso del tempo hanno messo in scena sequenze divertenti e anche drammatiche che a oggi si pongono tra i momenti migliori di sempre.

Dragon Ball mette in scena spesso combattimenti spettacolari, surreali, innalzando i protagonisti della storia e i nuovi guerrieri inseriti all’interno del roster provenienti da universi lontani e quasi sconosciuti dai personaggi. Con Dragon Ball Super abbiamo raggiunti livelli assurdi e questo ci fa dimenticare di molte cose.

Scavando all’interno della prima serie animata di Dragon Ball (o primi capitoli del manga, come preferite ndr), notiamo fin da subito la forza di alcuni guerrieri della serie e nonostante non vogliamo accettarlo, anche Yamcha era uno dei migliori, almeno fino al primo Torneo, poi il resto è storia.

Uno su tutti però fin dai tempi dell’allenamento con il Maestro Muten è stato Crilin, ancora oggi l’umano più forte del Pianeta Terra non sono in ambito combattivo, visto che se rammentiamo la natura del personaggio anche le sue arti marziali sono fuori dal comune, ma anche in ambito “spirituale” visto che un essere umano capace di utilizzare il ki in quella maniera è difficile da trovare.

Dragon Ball: Crilin è ancora oggi l’umano più forte di sempre!

Nonostante l’abisso combattivo che poi si è sviluppato a proposito di Goku (che ricordiamo è un alieno) Crilin ha sempre tenuto duro e fin da subito ha mostrato la sua pasta, la sua caratura che sfortunatamente a oggi è quasi impossibile da utilizzare, visto il livello dei nemici introdotti dalla produzione.

Nulla toglie però, che il personaggio è un essere incredibile capace di utilizzare la sua energia vitale e trasformarla in attacchi da lanciare al nemico, compreso l’iconico Kienzan, una delle mossi più fatali e pericolose di tutto Dragon Ball. La mossa è talmente efficace che viene appresa e usata anche dal temibile Freezer. Poi sapete come è andata.

Questo basterebbe per rendere Crilin l’umano più forte di sempre in Dragon Ball visto che guerrieri come Yamcha non hanno mai raggiunto quel livello ad esempio, limitandosi solamente a “raffinare” solamente la tecnica, anche se ovviamente l’ex-amante di Bulma ha smesso poco dopo di cercare di raggiungere un nuovo livello.

Crilin non ha paragoni!

Un essere umano paragonabile a Crilin è Tenshinhan, anche se si tratta sì di un essere umano ma non al 100% data la sua natura Triclopica (di certo il suo terzo occhio non è “terrestre” ndr).

Fatto sta la sua fattezza non aliena alla fine e quindi di certo ha una tecnica lodevole se consideriamo la media combattiva terrestre che di certo non raggiunge i livelli di questi due personaggi.

Crilin acquisisce spessore anche grazie al suo percorso di formazione, visto che un normale essere umano avrebbe ceduto fin da subito e questo dimostra anche la forza mentale del personaggio che a oggi si conferma il terrestre più forte di sempre.

Nonostante sia spesso preso in giro se ci pensate il guerriero è sempre morto in circostanze più grandi di lui, esenti dalla sua natura umana, non dimenticandoci i limiti di quest’ultima. La sua prima morte avviene nella saga del Grande Mago Piccolo mentre un’altra con Freezer, quindi minacce più grandi di lui.

Un uomo coraggioso e dal cuore enorme che fin da ragazzino ha mostrato una natura combattiva senza pari e a oggi si pone anche come uno dei migliori amici di Goku.

Un essere umano capace di apprendere, combattere, sacrificarsi, opporsi, sfidare e crescere in questa maniera è raro da trovare se non impossibile, e proprio per questo Crilin è ancora oggi l’essere umano più forte di sempre nel mondo di Dragon Ball.

Come sempre ci siamo aiutati con la Wiki di Dragon Ball incentrata sul personaggio più simpatico, coraggioso e imprevedibile del manga di Akira Toriyama.