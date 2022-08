Dragon Ball è uno dei manga più popolari di sempre e uno dei più amati da quasi 40 anni da quando ha fatto il suo debutto. Questo è dettato dall’insieme delle caratteristiche che lo caratterizzano che hanno poi ispirato tantissimi futuri mangaka delle generazioni a venire. Ma quali sono i 5 momenti migliori di Crilin di Dragon Ball?

Le sfere del Drago sono sette e sono oggetti magici che consentono di esaudire un desiderio solo se vengono riunite. Fondamentalmente il fulcro principale della serie è questo anche perché è il titolo del manga. Intorno a loro ruotano le avventure di Goku e dei cosiddetti guerrieri Z. Uno dei personaggi secondari più importanti in assoluto è sicuramente Crilin, in quanto cresce e si allena con Goku fin dalla prima serie.

Si tratta del guerriero terrestre più forte della Terra senza ombra di dubbio e ci sono molte immagini impresse nella mente degli appassionati quando si parla di lui. Una delle tante è sicuramente il momento straziante che lo vede vittima per mano di Freezer sul pianeta Namecc. Questo tragico evento ha poi portato Goku a risvegliare la forma del Super Saiyan leggendario.

In questa discussione il nostro obbiettivo sarà analizzare quelli che sono i migliori 5 momenti di Crilin.

Dragon Ball – I migliori 5 momenti di Crilin

Salva Vegeta dall’attacco fatale di Recoom Crilin elimina in un solo colpo un Saibamen Crilin lancia l’energia sferica di Goku contro Vegeta Distrugge il dispositivo di distruzione degli androidi Salva due civili dall’attacco di Cell

5) SALVA DUE CIVILI DALL’ATTACCO DI CELL

Durante la saga di Cell succede di tutto ed è probabilmente l’arco narrativo più cupo. Nonostante Cell si trovasse ancora nel suo suo stato più debole, era più forte di Crilin. Quando Cell perlustra il pianeta, assorbe chiunque e Crilin fa del suo meglio per salvare una giovane donna e suo fratello minore dalla sete di energia di Cell. Sapeva della sua inferiorità rispetto all’androide ma non poteva lasciare due persone innocenti al loro destino in quel modo. Dunque interviene, riuscendo anche a guadagnare il tempo necessario per l’arrivo di Tensing e Piccolo, costringendo Cell a fare un ritiro strategico. Anche se questo non ha davvero ostacolato Cell nella sua ricerca del potere, Crilin è riuscito a salvare due vite, mostrando tutto il suo coraggio e astuzia.

4) DISTRUGGE IL DISPOSITIVO DI DISTRUZIONE DEGLI ANDROIDI

In Dragon Ball Z, durante la saga degli androidi Crilin e i guerrieri Z si ritrovano faccia a faccia con una nuova minaccia, quella degli androidi 17 e 18. Tuttavia, nonostante la loro superiorità sui protagonisti della serie, il primo incontro tra Crilin e C-18 è segnato da un primo bacio e questa è l’unica cosa che resta in mente al terrestre. A Crilin viene assegnato un carico difficile solo per lui in quanto riguardava la donna per la quale aveva maturato dei sentimenti. Nonostante questo, sapeva che doveva essere distrutta per assicurarsi che Cell non raggiungesse mai la sua forma perfetta. Con il detonatore in mano, Crilin ha dovuto prendere la decisione finale. Naturalmente, questo guerriero innamorato non ha premuto il pulsante. Sa essere innamorato dell’androide e distrugge il detonatore, che ovviamente nota C-18.

3) CRILIN LANCIA L’ENERGIA SFERICA DI GOKU CONTRO VEGETA

La battaglia finale contro Vegeta alla fine dell’arco dei Saiyan si distingue come uno dei più grandi combattimenti in Dragon Ball Z. Dopo che Goku ha sfortunatamente esaurito tutta la sua energia per cercare di fermare Vegeta, il principe dei Saiyan si trasforma in un Oozaru (scimmione) e inizia a ferire pericolosamente Goku. Dunque Crilin e Gohan sopravvissuti entrano in azione. Senza scordarsi di Jirobai, assolutamente determinante poiché taglia la coda di Vegeta mentre Gohan affronta il Saiyan in persona. Crilin in questo momento svolge un ruolo importantissimo in quanto è lui che genera, al posto di Goku, l’energia sferica ed è lui a scagliarla contro Vegeta. Il nemico riesce a schivarla saltando, ma Gohan riesce a respingerla ancora verso Vegeta, colpendolo. Alla fine della battaglia Crilin era persino pronto a uccidere Vegeta con la spada di Jirobai, ma Goku gli implora di non farlo.

2) CRILIN ELIMINA IN UN SOLO COLPO I SAIBAMEN

Durante la saga dei Saiyan la battaglia diventa aspra quando Vegeta e Nappa lasciano il campo ai cosiddetti Saibamen. Uno di loro uccide tragicamente Yamcha autodistruggendosi. Da questo momento Crilin mostra un lato di se mai visto. Desideroso di vendicare il suo amico, sfoggia una nuova tecnica efficace che gli ha permesso di disintegrare completamente tutti i Saibamen con cui è entrato in contatto, assicurandosi che nessun altro venisse ucciso a causa del pericoloso asso nella manica del Saibamen.

1) SALVA VEGETA DALL’ATTACCO FATALE DI RECOOM

Durante la saga di Freezer su Namecc, Crilin, Gohan e Vegeta affrontano alcuni componenti della Squadra Genew. Crilin e Gohan non hanno avuto problemi a collaborare contro Guldo, ma lo stesso non si può dire quando affrontano Recoom. Proprio quando la tecnica del nemico, Eraser Gun, stava per colpire Vegeta Crilin colpisce la testa di Recoome, portandogli a chiudere la bocca in modo da ferirlo con il suo stesso attacco. Questa strategia ha assicurato che il colpo di Recoome fosse indirizzato altrove facendo arrabbiare però Recoom, che si ritrova con qualche dente in meno. Portare a termine questa manovra ha richiesto un tempismo perfetto da parte di Crilin.