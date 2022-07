Dragon Ball è uno dei manga Shonen più famosi al mondo. Chiunque conosce le avventure del Saiyan spedito sul Pianeta Terra appena nato con l’incarico di conquistarlo e distruggerlo, ma dopo aver sbattuto la testa ne è diventato il difensore più forte.

La serie di Akira Toriyama è caratterizzata da combattimenti spettacolari spesso violenti, con esiti drammatici che portano però Goku a superare i suoi limiti e diventare sempre più forte. La tematica della lealtà e della giustizia sono predominanti, come anche lo spirito di sacrificio e di avventura. Tuttavia quando si parla di Dragon Ball non bisogna perdere di vista quello che il titolo del manga di Toriyama vuole intendere.

Le sfere del drago sono il fulcro principale intorno al quale ruotano le avventure dei guerrieri Z. Si tratta di sette sfere magiche che, se radunate, permettono di evocare un drago magico, Shenron nel Pianeta Terra in grado di esaudire un desiderio e Polunga a Namecc che ne può esaudire tre. Dopo aver espresso il desiderio, si disperdono nuovamente sul pianeta Terra e restano tramutate in pietra per un anno.

Nella serie vengono presentate le sfere del drago terrestri e quelle namecciane. Nel primo caso sono state create dal Dio della Terra, un alieno namecciano, a immagine e somiglianza di quelle di Namecc. Quello che varia da quelle terrestri a quelle namecciane è la dimensione. Quelle namecciane sono molto più grandi rispetto a quelle terrestri. Ma quali sono i desideri più bizzarri espressi nella serie?

In questa discussione analizzeremo i 5 desideri più bizzarri di Dragon Ball partendo da quelli più strani e inutili a quelli meno strategici.

Dragon Ball – I 5 desideri più bizzarri

5) PILAF DESIDERA CHE GOKU TORNI BAMBINO

Nella serie animata di Dragon Ball GT Pilaf desidera erroneamente che Goku torni bambino. Tuttavia è uno dei desideri più bizzarri e inutili in quanto si tratta di un Goku completamente sviluppato e maturo rinchiuso nel corpo più bambino. Dunque questa strategia di rendere Goku più debole e facile da battere è un fallimento totale.

4) CRILLIN DESIDERA LA RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO DI DISTRUZIONE DI C-17 E C-18

Durante la saga di Cell vengono introdotti nuovi personaggi e nemici, gli androidi. La minaccia principale è Cell che cerca C-17 e C-18 per diventare l’essere perfetto. Gli androidi, creati dal Dr. Gelo, superano i limiti del potere di Shenron. Dopo il caos di Cell, Crilin cerca di fare in modo che i due androidi tornino umani. Questo non è possibile ma nonostante sia un bel gesto, a questo punto gli Androidi non sono più un pericolo. È improbabile che utilizzino i loro sistemi di auto distruzione. Inoltre con la morte di Dr. Gelo nessuno può azionare questo sistema.

3) LORD SLUG DESIDERA L’ETERNA GIOVINEZZA

Uno dei desideri di Dragon Ball considerato un cliché, è la richiesta di riconquistare la giovinezza perduta. Questo desiderio viene messo in pratica per la prima volta dal Re Demone Piccolo, il che lo rende sicuramente di nuovo un combattente importante. Nel film Dragon Ball Z – La sfida dei guerrieri invincibili, Lord Slug desidera l’eterna giovinezza, ma Goku lo elimina comunque. Si tratta di un desiderio inutile dato che sarebbe stato meglio desiderare l’immortalità.

2) MAI DESIDERA IL GELATO PIÙ BUONO DEL MONDO

La serie di Dragon Ball Super presenta il ritorno di Pilaf, Mai e Shu. Questo trio giovanile è esattamente come nella prima serie di Dragon Ball, ambizioso ma completamente immaturo. Questa caratteristica emerge spesso quando si tratta di esprimere un desiderio con le sfere del drago. Di fatto Mai desidera un gelato di alto livello. Per qualche ragione, Mai guarda il potente Shenron e pensa che chiedergli il gelato più gustoso in circolazione sia in qualche modo una decisione sana da prendere. A parte gli scopi comici, questo momento è completamente inutile e toglie spessore allo scopo delle Sfere del drago.

1) OLONG DESIDERA BIANCHERIA DA DONNA

Nella serie di Akira Toriyama molti sono stati i desideri espressi, ma quello che rappresenta uno dei desideri più memorabili e assolutamente bizzarri e privo di beneficio per l’umanità è stato espresso da Olong. È divertente come il primo desiderio in assoluto espresso con le Sfere del Drago nella serie sia stato così completamente ridicolo. Si tratta del primo arco e va in contrasto con le atrocità commesse dal Red Pilaf e con quello che invece era il desiderio del nemico.

I protagonisti della serie stavano per fallire nel loro obiettivo di fermare Pilaf, e Shenron era già stato evocato. Dunque Olong con un ultimo sforzo, corre verso il drago. Spinge via Pilaf e desidera rapidamente il paio di mutandine più morbide di sempre.