Anime e Manga sono ancora oggi i medium più apprezzati e nonostante stiano avendo numerose opere al riguardo, alcune rimangono iconiche e spesso indelebili nel cuore dei lettori più avvezzi. Con Anime e Manga: i 5 mentori più importanti vogliamo ripercorrere proprio questo percorso, consigliandovi anche delle storie che vi sono sfuggite.

Che sia il più grande guerriero dell’universo a quello della Terra, che si passi da Marte o dal Sole, ogni grande combattente ha dietro di se una grande “spalla” un mentore, un maestro su cui contare ogni volta che è in difficoltà, ogni volta che cresce, o cade.

Anime e Manga: i 5 mentori più importanti vuole dare luce a queste immortali figure, tramite la narrazione del loro personaggio e delle storie annesse di cui i medesimi fanno parte. Quindi in questa lista tenteremo di parlare dei maestri più importanti di anime e manga, parlando della loro scrittura, le loro riflessioni e le loro azioni.

Anime e Manga: i 5 mentori più importanti

Maestro Muten Onizuka Shanks/Rayleigh Jiraiya/All Might

Piccolo/Zeppeli

5. Piccolo/Zeppeli (Dragon Ball/Jojo) – Anime e Manga: i 5 mentori più importanti

In una classifica con al centro i mentori di anime e manga, di certo non potevano mancare questi due, data la loro rilevanza ancora oggi all’interno delle rispettive storie.

Piccolo ancora oggi è inteso come “il vero padre di Gohan” intanto che nel nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero si pone proprio al centro delle vicende. Anche con il passare del tempo e ogni volta che Gohan, o anche gli altri guerrieri erano in difficoltà, si è sempre posto come un “maestro” una linea guida da seguire quando si è persi.

William Anthonio Zeppeli invece, è una figura importante nel mondo di Jojo non solo per la figura di Jonathan ma in generale, dato che è stato il primo Zeppeli da far da maestro a un Joestar.

La sua influenza e la sua caratura come linea guida ancora oggi ha fatto appassionare il pubblico, che senza dubbio lo inserisce sempre tra i suoi personaggi preferiti di sempre al’interno del mondo di Araki.

4. Jiraiya/All Might (Naruto/My Hero Academia)

Anche qui, in questa classifica non potevamo non citare questi due, data la loro importante per l’evoluzione riguardante i protagonisti delle rispettive storie: Naruto e Izuku Midoriya devono molto ai loro maestri.

Jiraiya è una figura più “classica” rispetto ad All Might e se ci pensiamo si ispira molto anche al maestro Muten.

Infatti la sua passione per le donne insieme alla sapienza, l’ironia e il grande talento fanno di Jiraiya il “discepolo” più diretto di Muten, e quello più lontano di All Might. I due si contendono il quarto posto ma sono su livelli opposti.

All Might è stato di grande ispirazione per Izuku e lo ha reso l’eroe che lui voleva e che il mondo ora apprezza. Un maestro incredibile, forse uno dei migliori e per questo si trova nelle prime cinque posizione della lista.

3. Shanks/Rayleigh (One Piece)

Anche qui questa coppia non poteva mancare e uno completa l’altro, sia a livello di scrittura sia a livello d’influenza su Luffy, che oggi è quello che è grazie anche agli insegnamenti di Shanks e Rayleigh.

Infatti il Rosso ha contribuito a far partire lo stesso Luffy per il suo leggendario viaggio in mare, mentre Rayleigh ha contribuito a sbloccare l’Haki del protagonista, rendendolo uno dei pirati più pericolosi della Grand Line.

2. Onizuka (GTO)

Qui il “Teacher” Onizuka si merita una posizione a se stante, visto il suo valore e la sua influenza “cult” sul pubblico appassionato. Un personaggio acerbo e maturato nel corso del prequel Shonan Junai Gumi, una delle storie di amicizia più belle di sempre.

Onizuka è il maestro che tutti vorrebbero e ancora oggi, se le nuove generazioni si approcciassero a questa serie di certo esprimerebbero un certo desiderio riguardante l’avere il personaggio nella propria classe. Un uomo capace di formare e far sognare, sia i suoi studenti che il pubblico che si approccia al manga o all’anime.

1. Maestro Muten (Dragon Ball) – Anime e Manga: i 5 mentori più importanti

Ha forse bisogno di presentazioni? Nel caso fosse necessario il Maestro Muten è stato per un tasso longevo di tempo il mentore di Goku e Crilin, ovvero tra i personaggi più forti della serie.

Perché sì, se lasciamo stare la natura aliena di Goku, Vegeta e Piccolo, il nostro amato Crilin rimane ancora oggi l’umano più forte della serie, grazie anche al Maestro Muten.

Che sia l’Ultra Istinto, il Super Saiyan o altro, queste forme sono state raggiunte grazie a un ottima base d’insegnamento e quindi tecnicamente è stato Muten a donare a Goku questo potenziale, nonché la sua forza iniziale, capace come ben sapete di competere ad alti livello con quasi chiunque.

Un personaggio immenso e colmo d’influenza e come abbiamo anche citato in precedenza è stato anche d’ispirazione per molti personaggi successivi di anime e manga, come accaduto per esempio con lo stesso Jiraiya, o anche altri. Un’icona indiscussa.