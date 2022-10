Naruto: due romanzi riceveranno un adattamento manga

Naruto è considerato tra i manga più popolari e famosi in tutto il globo e dopo 15 anni dal debutto del manga di Masashi Kishimoto i contenuto non sono finiti. Infatti oggi annunciamo che due romanzi riceveranno un adattamento manga. Parliamo di Naruto: La nuova Generazione della Foglia – ninja alle Terme e Naruto: L’Impresa Eroica di Sasuke. I coniugi Uchiha e il firmamento stellato.

Pe quanto riguarda il romanzo La nuova Generazione della Foglia – ninja alle Terme, avrà un adattamento manga che sarà realizzato da Sai Natsuo e debutterà il 29 ottobre di quest’anno su Shonen Jump Plus. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Naruto – Konoha Shinden Yukemuri Ninpouchou" Light Novel is getting a manga adaption by Sai Natsuo starting on Oct 29 on Shounen Jump Plus

Questo romanzo, scritto da Shō Hinata, risalente al 2016, inizia nello stesso periodo di Naruto Capitolo 700 e finisce nello stesso periodo di Naruto Gaiden. In origine è stato pubblicizzato come il primo capitolo del “Progetto Romanzi Brevi di Naruto“, una serie di romanzi che avrebbe collegato le serie Naruto e Boruto: Naruto Next Generations.

Inoltre Naruto Shinden ha ricevuto un adattamento animato per l’anime Boruto il 12 maggio 2019 e ha coperto gli episodi 106 al 111. I protagonisti del romanzo e del futuro adattamento manga, sono Kakashi, Gai e Mirai Sarutobi, la figlia di Asuma e Kurenai.

Dopo la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, il Villaggio della Foglia si prepara ad ospitare un Summit dei Kage. Questo comporta la fine anticipata delle lezioni all’Accademia Ninja. La sicurezza del villaggio va in massima allerta e le aspettative per l’imminente Summit corrono alte. Nel frattempo, Kakashi e Gai progettano di approfittare della preoccupazione del villaggio per una missione assolutamente segreta: una vacanza.

Il romanzo L’Impresa Eroica di Sasuke. I coniugi Uchiha e il firmamento stellato, riceverà un adattamento manga al quale lavorerà Kimura Shingo. Debutterà sempre su Shonen Jump Plus il 23 ottobre. Di seguito si può vedere il contenuto:

"Naruto: Sasuke's Story―The Uchiha and the Heavenly Stardust" Light Novel will get a manga adaption by Kimura Shingo starting on Oct 23 on Shounen Jump Plus

(Sasuke Retsuden Uchiha no Matsuei to Tenkyuu no Hoshikuzu)

Image © Shueisha, Kimura Shingo, Esaka Jun, Kishimoto Masashi pic.twitter.com/HVeVdAUD8F

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 30, 2022