Suzume no Tojimari: svelato il nuovo trailer del film di Makoto Shinkai

Di recente è stato pubblicato il nuovo trailer del prossimo attesissimo lungometraggio di Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari.

Si tratta del nuovo progetto animato del regista ampiamente famoso in tutto il mondo per Your Name e Weathering with you. Per quanto riguarda Suzume no Tojimari, il lungometraggio arriverà nei cinema di tutto il Giappone a novembre di quest’anno. Invece nel 2023 debutterà in tutto il mondo al di là del Giappone.

Oggi riportiamo una novità sicuramente importante in quanto è possibile guardare il nuovo trailer di Suzume no Tojimari. Dunque i fan posso avere una percezione diversa del nuovo lavoro di Shinkai. Inoltre il trailer è accompagnato da una nuova key visual che riportiamo di seguito:

SUZUME NO TOJIMARI

Anime Movie by Director Makoto Shinkai New Key Visual Released

Shinkai ha lavorato a quest’ultimo film poco prima dell’uscita del suo precedente lavoro da regista, Weathering With You, non molto tempo fa. Questo lavoro finalmente darà i suoi frutti mentre si prepara al lancio a novembre. Ma proprio come tutti gli altri progetti di Shinkai fino ad ora, c’è ancora così tanto sconosciuto su cosa aspettarsi dalla sua storia.

Suzume no Tojimari (letteralmente “Le porte chiuse di Suzume”) uscirà in Giappone l’11 novembre e dunque oggi è disponibile il nuovo trailer che abbiamo riportato in cima all’articolo.

In questa occasione non solo si può scoprire qualcosa di più riguardo la storia in cui si trova la protagonista, Suzume Iwato. Ma possiamo vedere parte della trama stessa che mostra un entità oscura che minaccia la vita delle persone a Tokyo.

Il film parla di Suzume, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina nella regione di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. La storia inizia quando Suzume incontra un giovane in cerca di una “porta”. I due viaggiano insieme e trovano una vecchia porta di una casa abbandonata. Suzume allunga la mano verso la porta ritrovandosi improvvisamente dentro. “Doors of Disaster” iniziano ad apparire in tutto il Giappone, che ha dato inizio a una serie di sfortunati disastri.

Di recente abbiamo anche riportato che il nuovo lungometraggio di Shinkai riceverà un adattamento manga che debutterà il 25 ottobre di quest’anno.