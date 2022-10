L’Attacco dei Giganti: annunciata una nuova collaborazione

L’Attacco dei Giganti è trai manga shonen più famosi degli ultimi anni per via delle vicende brutali e violente mai raccontante. Il manga si è concluso nel 2021, ma per i fan c’è ancora la terza parte della quarta e ultima stagione dell’anime. Gli episodi finali saranno prodotti sempre da Studio MAPPA l’anno prossimo. Oggi riportiamo un aggiornamento interessante che vede i personaggi principali de L’Attacco dei Giganti ricevere una sorprendente collaborazione con e la Croce Rossa giapponese.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider meguru_kenketsu. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, questa collaborazione è promossa dall’Armata Ricognitiva e i componenti di spicco. Parliamo del Capitano Erwin, Levi, Mikasa, Eren e Armin. Questo potrebbe riportare gli appassionati indietro nel tempo quando Eren voleva solo sterminare tutti i Giganti e vendicare la morte di sua madre. Ma ora non è più così, in quanto il figlio di Grisha è seriamente intenzionato a sterminare tutti gli abitanti dell’isola di Marley, coloro che sono responsabili di aver trasformato in Giganti gli eldiani che tenevano in cattività. Eren per farlo, è riuscito a entrare in contatto con suo fratello Zeke. Poiché di sangue reale, solo lui poteva permettere a Eren di trasformarsi nel Gigante Fondatore.

Al momento non c’è ancora una data di uscita per gli episodi finali de L’Attacco dei Giganti in quanto Studio MAPPA deve ancora svelare le novità. Tuttavia sembra che il franchise concluderà la serie anime attraverso episodi dalla modalità differente. Infatti pare che saranno episodi speciali della durata di un’ora.

Al momento non ci sono novità precise e sicuramente il motivo è anche legato al fatto che MAPPA è impegnato con il debutto della prima stagione animata di Chainsaw man. L’adattamento anime del manga di Tatsuki Fujimoto sarà rilasciato l’11 ottobre. Sarà visibile su Crunchyroll con gli episodi sottotitolati in italiano.