Housing Complex C, pubblicata una clip esclusiva del nuovo horror Toonami!

Housing Complex C è il prossimo anime a tinte horror della Toonami, che in produzione ha anche Uzumaki del maestro Junji Ito, una serie da affiancare all’antologia di casa Netflix. L’anime sarà trasmesso da Adult Swim sempre nel periodo di ottobre, un periodo a quanto pare davvero prolifico per il medium.

Successivamente a un primo trailer ufficiale il canale di Adult Swim ha deciso di pubblicare un estratto, uno sneak peek della serie dalla durata di due minuti così da anticipare una serie che sarà una colonna portare del periodo di Halloween.

Housing Complex C debutterà questo fine settimana sulla rete americana e a quanto pare accompagnerà il pubblico nel periodo di ottobre appunto, fino alla stagione invernale.

Per festeggiare e anticipare qualcosa al pubblico la Adult Swim a quindi pubblicato un estratto dell’anime, che oltre a spaventare a livello visivo vi distruggerà anche a livello psicologico.

La clip si intitola Housing Complex C | S1E1 Sneak Peek: Kimi Learns About Optical Illusions e anticipa anche un rapporto tra due personaggi che sembrano centrali all’interno delle vicende.

I due, un signore di mezza età e una ragazzina si ritrovano in una soffitta a curiosare e tra numerosi oggetti si imbattono in qualcosa di particolare che a primo impatto sembra essere veramente innocuo.

Anche se la scena è allegra la concezione totale della sequenza è inquietante e nonostante le battute e la leggerezza del video, alla fine viene mostrato uno dei motivi centrali dell’anime, ovvero una creatura viscida e disgustosa ispirata dalla mitologia di Lovecraft.

Housing Complex C è liberamente ispirato alla mitologia e le storie dello scrittore inglese, che insieme a Poe ha avuto e creato la visione orrorifica che abbiamo oggi e azzardando questi ultimi sono anche stati i maestri dello stesso Junji Ito.

Senza ombra di dubbio questo nuovo anime Toonami di certo attinge anche da Junji Ito, uno degli autori più apprezzati di sempre sia dagli appassionati che dal grande pubblico in generale e fortunatamente sta arrivando anche qualcosa a tal proposito. Il tutto è stato riportato tramite CB e il canale Youtube ufficiale della Adult Swim.

Fonte CB – Youtube ufficiale AS