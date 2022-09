Housing Complex C è una delle produzioni più interessanti presenti nel palinsesto di Toonami. La serie sarà trasmessa da Adult Swim il 2 di ottobre e oggi abbiamo anche un breve ma intenso trailer di 45 secondi che anticipa la serie horror in questione.

Kimi e Yuri sono al centro delle vicende e anche del trailer recentemente pubblicato sul canale ufficiale di Adult Swim, inerente appunto a questa nuova produzione facente parte delle serie anime di Toonami.

Nel trailer possiamo ammirare un susseguirsi malato e disturbante di eventi orrorifici che ricordano sia Junji Ito che il leggendario scrittore inglese Lovecraft, vista l’enorme mole di citazioni e riferimenti ai due prolifici autori. La regia sembra ben strutturata e il montaggio dona il tocco finale ad un teaser trailer molto interessante.

Come accennato la serie andrà in onda il 2 ottobre su Adult Swim dopo la mezzanotte, onde evitare spiacevoli “strike” da parte dell’utenza suscettibile a questo genere di prodotti. In Italia non abbiamo una data di uscita ma alla fine molto probabilmente arriverà su qualche piattaforma streaming anche solo con sottotitoli italiani.

L’anime sarà una storia originale e non sarà tratta nè dal manga nè da light novel e da nulla che sia stato in precedenza collegato a questo titolo. Le atmosfere sono promettenti e come accennato il tutto ricorda generalmente Junji Ito, anch’esso protagonista di un nuovo anime Toonami legato a Uzumaki. Riportiamo tutto tramite CB.

Probabilmente il suo arrivo nel mese di ottobre di certo non è un caso, visto l’arrivo di Halloween e la probabile inclusione anche di qualche adattamento per l’occasione; staremo a vedere e intanto beccatevi il trailer ufficiale di Housing Complex C pubblicato sul profilo Twitter Adult Swim:

Summer's over, now the nightmare begins. Housing Complex C premieres October 2nd on #Toonami pic.twitter.com/q2Zh4gEzVl — adult swim (@adultswim) September 17, 2022

Le atmosfere sono cupe e disagianti e l’ambientazione comprensiva delle classiche città di mare giapponesi coronano “il vero manuale dell’horror” nipponico, dato il senso di isolamento e di impotenza in alcune situazioni davvero complesse da risolvere. In uscita il 2 ottobre intanto godetevi il trailer in questione.

Vi ha colpito questo prodotto? Toonami sta lavorando anche a Uzumaki di Ito e questo potrebbe “accennare” qualcosa sulla sua impostazione.

