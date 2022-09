Il nuovo RPG Dragon Quest Treasures è la prossima creatura di casa Square Enix, successivamente a una carrellata di annuncio al riguardo e la data di uscita ufficiale prevista per il 9 dicembre del 2022. Il Natale del pubblico appassionato a quanto pare sarà veramente particolare, su questo non abbiamo dubbi.

Erik e Mia sono i protagonisti di Dragon Quest Treasures, il prossimo titolo RPG dedicato alla fortunata e longeva saga che da anni accompagna milioni di giocatori in tutto il mondo. In questo trailer infatti, vediamo numerose cose e vicende incentrate su di loro.

In precedenza avevamo visto e ricevuto informazioni al riguardo dei mostri e del loro controllo da parte del giocatore mentre nel nuovo trailer riusciamo anche a carpire qualcosa a proposito della storia intorno ai due protagonisti precedentemente citati.

In questo nuovo trailer Square Enix ha finalmente mostrato alcune peculiarità del gioco riguardanti il reclutamento dei mostri, l’importanza dei tesori e la rilevanza di costruire una basa primaria da cui gestire il tutto, comprese le ricchezze e anche i mostri a disposizione. Nel trailer riportato tramite Nintendo Life è tutto mostrato al millimetro:

Dragon Quest Treasures e il suo nuovo e meraviglioso trailer!

Come accennato il nuovo trailer pubblicato sul canale ufficiale della Square Enix, porta anche alcune informazioni al riguardo dei due protagonisti Erik e Mia, inizialmente situati su una nave che li condurrà a delle grandi avventure.

Una volta scesi il gameplay ci mostra tutte le caratteristiche del gioco e oltre la gestione e creazione della base, insieme al controllo e il reclutamento dei mostri del gioco, scopriamo anche alcune cose sul sistema di combattimento tramite alcune sequenze molto interessanti che sicuramente chiariranno i vostri dubbi.

Il tanto atteso RPG Dragon Quest Treasures sta per concludere la sua corsa verso la data di uscita, il 9 dicembre, intanto che offre un’infarinatura interessante al pubblico di appassionati che a questo punto non dovrebbe avere dubbi per quanto riguarda l’acquisto del gioco.

Non è una rivoluzione ma il livello è sempre alto e la passione nel scoprire un nuovo modo come quello di Dragon Quest è sempre alta, su questo non ci piove.

Fonte Nintendo Life – Youtube SE