One Piece 1033: l’anime elettrizza i fan con il nuovo episodio!

One Piece sorprende nuovamente i fan intorno alla trasposizione anime, successivamente alla trasmissione dell’ultimo episodio della serie, il 1033, dove Luffy e Kaido stanno combattendo una delle battaglie più intensive e importanti di tutta l’epopea.

Lo scontro, per chi ha già letto il manga sa bene a cosa sta per portare e per forza di cose Toei Animation ha deciso di sforzarsi maggiormente con la qualità, sfruttando numerose risorse a sua disposizione per creare uno dei combattimenti più belli della serie animata fino ad ora.

In questo episodio sono stati ovviamente ingaggiati gli animatori e registi più talentuosi del settore, data l’enorme molte di esperienza che questa puntata trasuda. Infatti tra animazione generale, montaggio, regia e fluidità delle scene questo episodio 1033 di One Piece si pone sicuramente tra i migliori.

Quello che sorprende di più è anche la puntualità di alcune scene, visto che numerose non presentano sbavature di nessun tipo e infatti proprio per questo è degno di nota.

Come ben sappiamo è uno dei più grandi difetti intorno agli anime, dato che i ritmi frenetici degli Studi giapponesi “intaccano” qualità e totalità delle puntate, è appunto quello di “ridurre” e risparmiare il più possibile per le scene in vista delle sequenze dove si deve spendere di più per enfatizzare alcune cose.

Questo avviene anche con One Piece certo, ma quando alla fine il tutto si concentra su scene o anche episodi così importanti il risultato diventa veramente straordinario. In questo caso abbiamo anche dei tocchi di regia intuitivi e competitivi e specie se consideriamo le oltre 1000 puntate il tutto è davvero straordinario.

One Piece: l’anime elettrizza i fan con il nuovo episodio!

Qui non servono parole e come vedete la qualità totale delle immagini e delle scene è veramente alta. Partendo dalla regia e il montaggio fino ai frame dettagliati e altamente spettacolari.

In questo caso come dice Zaki le sequenze sono spettacolari, sembra quasi un film e noi aggiungiamo anche che il tutto è coronato da una bellissima musica di sottofondo che empatizza come si deve i colpi di Luffy verso Kaido.

