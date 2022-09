One Piece: Buggy il Clown, il vero Pirata della Grand Line

One Piece ha introdotto nuovamente in primo piano la figura sfaccettata di Buggy il Clown, il possessore di uno dei Frutti del Diavolo più curiosi e interessanti del mondo creato da Eiichiro Oda: Il Paramisha Puzzle Puzzle, un frutto capace di tagliare e ricomporre il corpo di chi lo possiede a piacimento senza conseguenze sulla vita.

Il Clown è sempre stato una figura importante fin dall’inizio dato che insieme a Shanks faceva parte della Ciurma del leggendario Gol. D. Roger, entrambi come semplici mozzi e niente di più; al bordo risiedeva anche il potentissimo Barbabianca.

La maggior parte del tempo che il Clown passava nella ciurma di Roger era dedicato a Shanks, quindi sostanzialmente i due soprattutto considerando l’arco finale, posseggono un rapporto intimo e complicato che forse sarà sviluppato nel corso della saga.

Quando i pirati di Roger si sciolsero dopo l’esecuzione del capitano lo stesso Shanks chiede a Buggy di unirsi a lui ma il Clown rifiutò per via dell’amara convinzione verso il pirata dai capelli rossi riguardante l’assunzione del Puzzle Puzzle.

Anche qui così come Luffy Buggy è rimasto vittima dell’assunzione del Frutto del Diavolo da parte di Shanks. Forse ha un piano anche per lui? O il pirata sa qualcosa riguardante questo Paramisha che Buggy non sa? Non ci resta che seguire le vicende inerenti.

Dopo alcune vicende inerenti alla metà della storia di One Piece Buggy e la sua ciurma sono stati un pochino messi da parte, forse anche perché Oda stava per preparare il loro nuovo ruolo nella saga finale della vicende della Grand Line.

Buggy il “vero” Pirata di One Piece!

Comunque è innegabile l’importanza e il valore di Buggy nella saga di One Piece: sia per il suo passato, il presente e il futuro.

Spesso una figura sottovalutata il pirata ha vissuto in più epoche della pirateria, proprio come Shanks senza contare la sua permanenza nei pirati di Roger; sostanzialmente è anche una figura sapiente e consapevole.

Enigmatico, codardo, coraggioso, ambizioso, furbo, stupido e tanto altro Buggy si presenta come la forma attendibilmente storica anche, più credibile e tangibile di un pirata, uno dei pochi personaggi che si avvicina alla vera essenza della pirateria all’interno della Grand Line.

Certo, ovviamente non è l’unico pirata a cui Oda ha “affidato” la vera essenza di questa interessante figura storica dato che anche Luffy, Doflamingo e tanti altri ad esempio ricoprono questo ruolo.

Il Clown però ha qualche marcia in più su questo fronte e senza ombra di dubbio ha dimostrato i suoi pregi e i suoi difetti nel corso di questi 25 anni di One Piece.

La sua personalità e il suo modo di ragionare e gestire persone e situazioni lo hanno condotto dove si trova ora (ovvero è diventato un Imperatore del mare) ovvero in un’organizzazione pericolosa che prende il nome di Cross Guild.

Da sempre la sua abilità nell’imbrogliare e ammaliare la sua ciurma lo hanno reso un “vero pirata” capace di entrare nella leggenda pur non avendo fatto nulla; basti pensare che dopo la sua partenza dalla ciurma dei pirati di Roger è sempre stato ricercato dal Governo Mondiale, vista la sua enorme nomea di essere uno dei “pirati più pericolosi del mondo”.

Un pirata furbo e stupido, ma allo stesso tempo coraggioso e codardo!

Con una taglia di 15.000.000 di Berry l’uomo ha sempre ottenuto una fama incredibile e un successo senza pari soprattutto verso la sua ciurma, che ancora oggi lo venerano per determinate azioni leggendarie compiute dal loro capitano (ovviamente tramite le sue furbe doti ha fatto credere tutto ciò, ma non ha mai fatto nulla di leggendario fino ad ora ndr).

Arrivati a questo punto dell’articolo e anche dell’analisi inerente al personaggio di Buggy ponetevi questa domanda: Buggy è veramente uno dei pirati più credibili e attendibilmente storici in One Piece? Assolutamente sì e tutte le conferme sono avvenute in passato e nel presente; basti solamente pensare a cosa ha fatto per diventare un Imperatore.

Non a caso ora la sua taglia è aumenta a 3.189.000.000 per via delle sue ultime manovre inerenti ad una minaccia verso il Governo Mondiale.

Non dimentichiamoci la sua presenza nella Flotta dei 7 dove ovviamente il suo ruolo era sempre quello più fasullo e più nascosto, dato che non poteva sicuramente eguagliare gli altri membri a livello di tecnica e potenza. Nonostante questo è rimasto vivo e vegeto.



One Piece: Buggy il Clown, il vero Pirata della Grand Line

Buggy è sostanzialmente una figura complessa, sfaccettata, che sicuramente ha un ruolo importante all’interno della mitologia di One Piece.

A cavallo tra epoche diverse il pirata ancora oggi si conferma un personaggio importante e decisivo capace di portare a termine ogni sua missione, ogni suo obiettivo come un vero pirata. (qui e dove ci siamo orientati per scrivere questo articolo: One Piece Wiki Italia).

Un pirata coraggioso e fifone capace di entrare in contatto con le sue paure per cercare di sconfiggerle, debellarle, anche se alla fine perde spesso o deve scendere a compromessi.

Minimo sforzo e massimo guadagno, Buggy ha sempre fatto questo e si è arricchito non solo di fama ma anche di denaro. Ora ditemi: chi può essere considerato un vero pirata più di Buggy il Clown? Forse nessuno, forse.