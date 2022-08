One Piece: svelto perché Buggy è diventato un nuovo imperatore

One Piece è uno dei manga Shonen più popolari al mondo caratterizzato da tantissimi elementi che lo rendono unico. Tra questo c’è sicuramente la componente comica anche nelle situazioni più serie e pericolose.

Uno dei personaggi che riflette tantissimo questa frase è proprio Buggy il Clown. Nel corso della serie questo pirata non è mai davvero spiccato per abilità in battaglia o scontri decisivi, tanto meno per il suo coraggio. Si tratta di uno dei personaggi più divertenti di One Piece che riesce sempre a far parlare di sé e a godere del massimo dei privilegi senza muovere un dito.

Infatti ricordiamo che faceva addirittura parte della Flotta dei Sette. Ma quello che sicuramente ha fatto scalpore tra i fan è stato scoprire che oltre a Rufy, anche lui era diventato un nuovo Imperatore del Mare. E questa situazione non ha convito nessuno.

Eiichiro Oda fa chiarezza su come sia davvero andata la storia nel capitolo 1058 di One Piece.

Dopo lo scioglimento della flotta dei sette, tutti i pirati coinvolti in questo gruppo, tra cui anche Mihawk, vengono attaccati dalla marina. Buggy, che si è ritrovato la marina alle calcagna, riesce però ancora una volta a farla franca.

Questo è merito di Crocodile che aveva appena stretto un’alleanza con Occhio di Falco. Buggy diventa Imperatore proprio da questo momento. Ma come è accaduto tutto questo?

Durante gli attacchi della marina contro tutti gli ex componenti della flotta dei sette, Crocodile contatta Mihawk proponendogli di unirsi a lui, il quale accetta. I due cominciano a muoversi e Crocodile affonda diverse navi della marina per trovare Buggy. Quindi tra i due si scatena un faccia a faccia.

Il motivo per cui Crocodile cerca Buggy è la necessità urgente di riscuotere tutti i soldi che ha gli aveva prestato per dare vita alla Cross Guild! Ma chiaramente Buggy non ha soldi e allora si propone di occuparsi gratuitamente della pubblicità, stampa, design e distribuzione. Questo può farlo in quanto gode di tantissimi pirati che lo ammirano e lo venerano.

Forse anche troppo, dato che nel primo manifesto stampato, il suo volto si trova in alto e al centro mentre quelli di Mihawk e Crocodile in basso e ai lati.

Infatti il quartier generale della marina notando il manifesto, considera Buggy non solo la mente che ha generato l’evasione di massa a Impel Down, ma anche capace di avere alle sue dipendenze Crocodile e Mihawk. Dunque per la marina, Buggy è una minaccia talmente seria da diventare un nuovo Imperatore del mare.