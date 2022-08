Intanto che la tanto attesa terza stagione dell’anime di One-Punch Man arrivi, un fan del manga ha animato l’epico scontro avvenuto durante gli scorsi capitoli tra Saitama e Garou. Anche se quasi sicuramente la nuova stagione non arriverà a quel punto, il pubblico sa come svagarsi.

SPOILER

One-Punch Man nasce come webcomic pubblicato sul sito ufficiale dell’autore ONE con una grafica un po’ carente da ogni punto di vista e Murata, visto il potenziale della serie ha deciso di affidarsi tutta la parte grafica ed estetica, raggiungendo così risultati eccezionali.

L’arte del noto disegnatore ha permesso non solo una qualità maggiore della storia, ma ha concesso a questo utente Youtube di rendere epica la sua animazione.

Il video abbraccia la saga appena conclusa dell’Associazione dei Mostri, che culmina in un epico combattimento appunto tra Saitama e Garou, mostrando alcuni dettagli non ancora noti dell’eroe apatico.

One-Punch Man: arriva lo scontro animato tra Saitama e Garou

Lo YouTuber in questione è landberry: quest’ultimo ha animato i capitoli in cui i due si scontrano, realizzando una clip dalla durata complessiva di ben 10 spettacolari minuti.

Nonostante l’arte di Murata sia già dinamica di suo, l’utente è riuscito a dare valore a questo combattimento esaltando ogni colpo scagliato dai due, riuscendo a coinvolgere chiunque si approcci alla visione.

Il lavoro di Murata e mastodontico e quindi se proprio lo si deve “ritoccare” si deve fare con attenzione, data anche la sua incredibile dinamicità nonostante siano tavole “ferme” appunto e non oggettivamente animate.

Ma nonostante la missione complessa, l’animazione epica di Landberry è in grado di dare un tocco diverso allo scontro, più sfaccettato, rispettando comunque il lavoro originale senza metterlo in cattiva luce.

Come spesso accade ed anche per ovvi motivi, le opere dei fan non sono sempre all’altezza dell’originale, anche se a volte comunque esistono delle eccezioni. Spesso dei lavori “fan made” sono anche migliori dell’opera originale, anche se accade raramente.

L’animazione di Landberry rientra senza dubbio in questa categoria, ovvero quella positiva e capace di dare un tono diverso e forse anche migliore a quanto fatto dagli animatori della seconda stagione del franchise del noto One-Punch Man.