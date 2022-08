One-Punch Man: ONE realizza un poster “Fanmade” per celebrare la terza stagione dell’anime

One-Punch Man é riuscito a mantenere tutto segreto per quanto riguarda la sua trasposizione anime, anche se tutto questo cambierà dopo l’annuncio della terza stagione.

Se ben ricordate infatti, la scorsa settimana è arrivata la conferma ufficiale della nuova stagione di One-Punch Man, che ha reso felici i fan che attendevano ormai da alcuni anni tale notizia.

Senza ombra di dubbio anche gli stessi autori della storia sono contenti dell’annuncio, talmente tanto da dedicare a quest’ultima un poster fanmade, realizzato dallo stesso ONE, scrittore della famosa serie.

Da come potete vedere in basso all’articolo ONE si è divertito a realizzare un poster per celebrare la nuova stagione di One-Punch Man condividendo il tutto sul suo profilo Twitter.

L’illustrazione è in bianco e nero e rappresenta Saitama che sfonda un muro, con conseguente detriti che gli cadono in testa: l’eroe non se ne rende neanche conto, vista la sua incredibile immunità.

Non possiamo biasimare ONE in realtà, visto che i fan di One-Punch Man hanno atteso per anni un nuovo aggiornamento sulla serie ed allo stesso tempo anche l’autore della storia non vedeva l’ora di rivelarlo.

Ovviamente non sappiamo ancora nulla di questa nuova produzione, neanche chi sarà ad animare la saga che ha introdotto il personaggio di Garou verso la fine della scorsa stagione.

Siamo a conoscenza solo del character designer Chikashi Kubota che è tornato a disegnare i personaggi da presentare in questa prossima stagione, che dovrebbe adattare alcuni eventi davvero esplosivi visti nel manga.

Quindi, se volete mettervi in pari con One-Punch Man potete tranquillamente recuperare le stagioni 1 e 2 su numerose piattaforme in streaming, o recuperare direttamente il manga.

Cosa ne pensate di questo nuovo post su One-Punch Man? Sicuramente ha un’aria divertente e spassosa e quindi riesce a trasmettere senza ombra di dubbio simpatia e amore del suo autore, felice di poter vedere una nuova stagione della sua creatura.

Come accennato la seconda stagione anime ha introdotto la saga che avrà Garou come protagonista, una saga appena conclusa nel manga durata ben 7 lunghi anni.

Ovviamente non sarà raccontata tutta nella terza stagione visto e considerata la sua longevità smisurata che senza ombra di dubbio terrà incollati gli spettatori allo schermo per gli anni a venire.

Attualmente non abbiamo nessuna informazione e lo Studio di animazione che si occuperà della terza stagione non è stato ancora confermato, quindi tutto è ancora avvolto nel mistero.