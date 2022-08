Pokémon: parliamo di quella volta in cui Leonardo DiCaprio stava per diventare il doppiatore americano di Ash

Pokémon: Leonardo DiCaprio stava per diventare il doppiatore di Ash

I Pokémon sono stati citati nel podcast The Big Hit Show attraverso una rivelazione del conduttore a proposito di Leonardo DiCaprio in merito ad una passata possibilità di doppiatore di Ash Ketchum, il protagonista principale della serie anime del celebre franchise.

Tale “scioccante” notizia è stata rivelata durante il podcast di Spotify citato nelle righe precedenti dal conduttore Alex Pappademas, che ha parlato della mitologia dei Pokémon insieme alla sua nascita e diffusione all’interno degli Stati Uniti.

Pappademas ha spiegato che durante l’apice del franchise 4Kids e Norman Grossfeld, ovvero il produttore della versione inglese di Pokémon iniziarono a collaborare con alcuni studi cinematografici americani a proposito del primo lungometraggio animato, e proprio durante un incontro di questi un rappresentante propose a Grossfeld l’idea di affidare a Leonardo DiCaprio il ruolo di Ash Ketchum.

“Ha detto: “Ehi, vogliamo veramente Leo all’interno del film animato, secondo me può funzionare. Porteremo Leonardo DiCaprio a interpretare e quindi doppiare Ash. Ci sarà molto clamore, e probabilmente altre star vorranno far parte del cast. Sarà magnifico”.

Il conduttore successivamente ha spiegato che quando il primo film Pokémon è stato presentato negli Stati Uniti, il ruolo centrale di Leonardo DiCaprio nel film Titanic del 1997 lo aveva reso “una delle più grandi star della sua generazione” e quindi era difficile portarlo nella produzione di Pokémon.

Nonostante l’entusiasmo dello studio riguardante la possibilità di ingaggiare DiCaprio, Grossfeld, pensando al pubblico dell’anime Pokémon, rifiutò l’idea dopo averci riflettuto un attimo.

Pokémon: Leonardo DiCaprio stava per diventare il doppiatore americano di Ash

“Non sapremo mai se l’attore poteva essere convinto a interpretare Ash in questo film, perché in ogni caso Norman dice di aver rifiutato la proposta”, ha detto Pappademas.

“Perché secondo Norman cambiare la voce che i bambini avevano ascoltato e amato nel corso dell’anime era ingiusto e lavorativamente errato e quindi deciso di mantenere le cose così come stavano. I Pokémon era diventato un brand enorme in così poco tempo che l’aggiunta al cast di Leonardo DiCaprio poteva distorcere l’idea e l’incipit originale della saga senza avere un tornaconto adatto. Norman finì poi per fare un accordo con la Warner Bros”.

Dopo decenni il franchise dei Pokémon va ancora alla grande, con 24 stagioni di anime e 23 film d’animazione all’attivo.