Pokémon – The Arceus Chronicles: l’anime è stato annunciato da Netflix

Pokémon Journeys attualmente è impegnato con l’ultimo torneo di Ash ingaggiato nel corso delle ultime settimane, mentre il pubblico sta ancora aspettando uno degli speciali più interessanti e attesi del franchise.

Infatti i protagonisti della storia Ash e Pikachu hanno partecipato ad uno “evento” davvero interessante: Pokémon – The Arceus Chronicles. Lo speciale non era ancora arrivato a livello internazionale, rimanendo per un periodo un’esclusiva nipponica.

Ora Netflix ha confermato che il celebre e tanto atteso speciale arriverà in autunno sulla piattaforma streaming, pubblicando anche un piccolo trailer per festeggiare l’arrivo di questo speciale davvero interessante.

“Oggi The Pokemon Company International ha annunciato che un nuovo speciale animato dedicato al franchise, che finalmente avrà luogo anche Oltreoceano: Pokemon – The Arceus Chronicles è in arrivo su Netflix durante il mese di settembre”, ha annunciato un nuovo comunicato stampa dedicato al famoso e longevo brand. “L’anime trae molto ispirazione dal videogioco Leggende Pokémon: Arceus, e segue nuovamente le vicende del celebre Ash e il suo Pikachu mentre si avventurano insieme ai loro amici nella dispersiva e immensa regione di Sinnoh”.

Secondo l’azienda questo nuovo speciale sarà distribuito e da subito disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre. Tuttavia è possibile vedere una anteprima a Londra, così da anticipare e smorzare tranquillamente l’attesa. In Italia non si hanno dato eventuali purtroppo per le anteprime.

L’anteprima in questione si terrà il 19 agosto e essendo a ingresso libero bisognerà arrivare lì il prima possibile, in modo da accaparrarsi i posti migliori per godere al meglio dello speciale.

L’edizione in italiano di questo anime va in onda su K2 dal 29 agosto 2020. Pokemon Journeys In Giappone sta attraversando l’arco finale del Torneo a cui partecipa anche Ash Ketchum, dove l’allenatore sta riuscendo a mettere in mostra tutti i suoi sforzi.

Non è trascorso molto tempo da quando Ash ha sconfitto il temibile Steven Stone, riuscendo a passare nuovamente alla fase successiva. Ricordiamo che manca ancora molto alla conclusione e chissà quali sorprese ci riserverà il futuro di questo anime.

Cosa ne pensate di questo prossimo speciale sui Pokemon? Vi fa piacere rivivere le emozioni presenti nel videgioco?