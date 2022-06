Pokémon Esplorazioni: svelata la nuova tecnica di Gengar

Pokémon Esplorazioni ha introdotto una nuova tecnica infuocata per Gengar nell’ultimo episodio della serie.

L’ultima iterazione dell’anime ha preparato Ash Ketchum per la sua sfida più dura contro alcuni dei migliori allenatori del mondo. Negli ultimi episodi trasmessi in Giappone ha preparato la sua squadra al meglio, e Gengar rappresenta il membro chiave di questa squadra dal primo momento in cui è entrato a farne parte.

Ash ha allenato il suo Gengar pesantemente mentre è salito ai livelli più alti delle World Coronation Series. Inoltre bisogna anche dire che mentre i due hanno fatto importanti scoperte in passato, Gengar sorprendentemente ha ottenuto la sua nuova abilità in un modo molto diverso.

Ora Ash e la sua squadra sono diretti al laboratorio del Professor Oak per un ultimo lavoro di preparazione e addestramento in vista del prossimo torneo. Gengar è in grado di lavorare con i Pokemon di tipo fuoco di Ash per sbloccare la sua mossa di tipo fuoco da usare in futuro.

Per vedere la nuova tecnica di Gengar di seguito ecco la clip dell’episodio 114. L’aggiornamento è condiviso dalla pagina Twitter dell’insider Chrominize:

L’episodio 114 di Pokemon Journeys è andato in onda di recente in Giappone. Con esso ha riportato in scena tutti i Pokémon classici di Ash. Chiaramente non proprio tutti i quanto sono attualmente assenti. Tra questi ci sono Greninja, Squirtle e le squadre di Alola.

È qui che Gengar scopre ha una sorprendente affinità con i Pokémon di tipo fuoco di Ash. Il suo corpo inizia a riscaldarsi in modi mentre incanala una propria fiamma.

Durante l’allenamento finale Gengar si esercita insieme agli altri Pokemon di Ash. Infernape ha dato a Gengar una spinta decisiva.

Così ora Gengar è in grado di scatenare un nuovo tipo di mossa che si chiama Fuoco fatuo. Si rivela sufficiente a far bruciare il Metagross di Paul durante una successiva battaglia,.

E in questo modo risulta chiaro che Gengar ricorrerà spesso a questa tecnica nel proseguire con il Torneo dei Maestri e questa non può che essere una carta in più da sfoderare per Ash.