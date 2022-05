Pokémon Esplorazioni: pubblicato il video anteprima dell’episodio 112

Pokemon Esplorazioni si avvicina sempre di più al suo gran finale episodio dopo episodio. Ma cosa accadrà nel prossimo episodio della serie?

Oggi riportiamo un’anticipazione del prossimo episodio della serie animata.

Ash Ketchum, come ben sappiamo, si sta preparando per diventare uno dei migliori allenatori del mondo. Di recente abbiamo anche riportato che il protagonista della serie farà ritorno ad Alola trionfando come campione. Questa opportunità gli si potrebbe presentare proprio nel prossimo episodio.

Ash e Goh hanno già visitato Alola in un paio di occasioni. Viene sollevato che Ash sia stato il campione inaugurale della Lega per la regione.

L’episodio precedente della serie ha riunito Ash con Lylia e la sua famiglia. Ora che i fan hanno potuto vedere quell’emozionante reunion, è tempo di altre reunion mentre Ash torna ad Alola per incontrare tutti i suoi vecchi amici della serie.

Puoi dare una prima occhiata a cosa aspettarsi con l’anteprima dell’episodio 112 di Pokemon Esplorazioni presente all’inizio di questo articolo. Si tratta di un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale dei Pokémon.

L’episodio 112 di Pokemon Journeys si intitola “Un ritorno trionfante! Il campione di Alola! E la sinossi dell’episodio, che riportiamo di seguito, anticipa quanto accadrà:

“Ash si riunisce con i suoi amici della scuola di Pokémon di Alola per la prima volta dopo molto tempo. Decidono così di partecipare a una battle royale in cui quattro gruppi di giocatori combattono contemporaneamente. Il luogo è sovraffollato a causa del ritorno del trionfante campione della Lega di Alola, Ash! Ash sarà in grado di sopravvivere alla battaglia con un forte nemico che parteciperà come il professor Kukui?”

Ash rappresenterà Alola come campione della lega in vista del più grande torneo a cui abbia mai partecipato in generale. Il Masters Tournament of the World Coronation Series include gli otto migliori allenatori del mondo, composti da più campioni delle altre regioni come Lance, Cynthia. Ci saranno anche altri importanti ritorni come Steven Stone. Non è ancora stato rivelato chi dovrà affrontare Ash, ma lo scopriremo molto presto!