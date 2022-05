Pokémon Esplorazioni: Ash fa il suo ritorno a Alola

Pokémon Esplorazioni ha visto Ash e Goh riunire i Pokémon più forti che abbiano mai incontrato. Dopo tantissimi sfotzi Ash Ketchum è riuscito a entrare a far parte del Masters 8. Goh invece si avvicina a diventare un membro del Progetto Mew.

L’ultima stagione dell’adattamento anime ha permesso ai fan di rivedere tante reunion nel corso dei numerosi episodi.

Ora gli appassionati potranno aspettarsene un altro!

Di fatto Ash è destinato a ritrovarsi faccia a faccia con un personaggio molto familiare conosciuto nel suo soggiorno nella regione di Alola.

Il professor Kukui ha svolto un ruolo importante per Ash. Infatti il professore ha aiutato il protagonista della serie a navigare nella regione di Alola nella precedente stagione dell’anime, Pokémon Sole e Luna. E in definitiva ha aiutato l’allenatore a diventare il campione in questa regione.

Come detto in precedenza la serie anime attuale del franchise Pokémon ha mostrato tanti personaggi riunirsi nel corso della stagione. Adesso sembra che ce ne sarà un altro che vedrà Kukui e Ash riunirsi.

Questo incontro avverrà in modo bizzarro. Di fatto indosseranno abiti che gli appassionati potrebbero ben ricordare.

L’insider AnipokeFandom ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter una nuova anteprima del prossimo episodio di Pokemon Esplorazioni. Di seguito riportiamo quanto annunciato adesso:

Come si può vedere Ash indossa il suo costume da wrestling insieme al Professor Kukui. Quest’ultimo indosserà l’abito da wrestler per combattere nelle vesti di Masked Royal.

Se Ash dovesse vincere il prossimo torneo, diventa l’allenatore più forte del mondo. In questo modo creerebbe sicuramente alcune storie interessanti per la serie.

Ancora, considerando l’eventualità di vedere Ketchum realizzare il suo sogno, si potrebbe finalmente vedere un altro protagonista prendere le redini della serie e diventarne protagonista. Chi potrebbe essere questo personaggio?

Sicuramente Goh, che avrebbe tutte le carte per dirigere la serie televisiva. Presentato per la prima volta come un allenatore che proveniva dalla stessa città natale di Ash, Goh ha sogni simili a Ketchum. La sua ambizione ulteriore però è quella di cercare di studiare e catturare l’antico Pokemon noto come Mew.