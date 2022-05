L’ultimo episodio della serie ha rivelato la line up completa per il Torneo Master Class della World Coronation Series, e una delle più grandi domande che sorge riguarda quale dei campioni si batterà nei prossimi episodi.

Sembra che il campione di Kanto e Johto Lance potrebbe essere uno dei primi che vedremo nel prossimo torneo, e questo significa anche un ritorno del suo Red Gyarados. Come rivelano le nuove immagini nell’ultimo numero Animedia, Pokemon Journeys si sta preparando per il ritorno di Lance in grande stile.

Abbiamo visto Lance in azione nei precedenti episodi della serie in una battaglia contro Leon dove aveva dimostrato il valore del suo Gyarados ancora una volta, ma è stato rapidamente sconfitto nonostante la potenza combattiva del Pokémon.

Sembra che nonostante questo Lance sia riuscito a continuare a far parte dei Masters Eight, ed è diventato ufficialmente il quarto classificato del torneo in generale. Con la classifica ancora poco chiara, il promo sembra anche indicare che ci sarà una battaglia tra Ash e Lance come parte del torneo finale.

Considerando che Kanto è il territorio di origine di Ash, e Lance il primo campione che ha incontrato, potrebbe essere una grande battaglia, a tratti epica. Vi lasciamo alla promo che annuncia l’arrivo di Red Gyarados:

A proposito di Pokémon Esplorazioni

In Giappone la serie ha debuttato su TV Tokyo il 17 Novembre 2019 con il titolo Pocket Monsters per la regia generale di Daiki Tomiyasu (Sole & Luna) e le animazioni dello studio OLM.

Maki Odaira (Sole e Luna) dirige la serie, il veterano Kunihiko Yuyama fa da supervisore, Shoji Yonemura (Hunter x Hunter) coordina le sceneggiature, Shuhei Yasuda (Sole e Luna) si occupa del character designer e Yuki Hayashi compone la colonna sonora.

Gli scrittori degli episodi includono Reiko Yoshida (A Silent Voice, K-On!), Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka e Akemi Omode

In Italia è considerata la stagione 23 dell’anime del 1997 ed è arrivata con il titolo Pokémon Esplorazioni: la serie; va in onda su K2 dal 29 Agosto 2020