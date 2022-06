Pokémon Esplorazioni: svelata la sinossi che introduce un nuovo rivale

Pokemon Esplorazioni sta conducendo gli spettatori appassionati della serie verso il prossimo grande torneo di Ash Ketchum. Il protagonista sfiderà alcuni dei più grandi allenatori del mondo.

Oggi riportiamo una nuova sinossi che anticiperà il debutto nell’anime di un altro grande rivale. L’ultima edizione dell’anime ha evitato il percorso tradizionale di attraversare la regione di Galar.

Si è invece fatta strada attraverso un nuovo viaggio mondiale, mentre Ash ha affrontato un nuovo torneo con alcuni degli allenatori più duri del mondo.

Ciò significa anche che molti dei nuovi personaggi di Spada e Scudo non hanno ancora fatto il loro debutto nella serie.

Questi novellini di Galar sono spuntati qua e là nel corso dell’anime. La novità più importante è relativa al campione di Galar, Leon.

Si tratta dell’allenatore più abile e prestigioso del mondo e sarà il nuovo rivale di Ash.

Inoltre pare che nelle prossime settimane in Giappone avrà il via il Masters Tournament. In questa occasione i fan vedranno presto suo fratello minore Hop in azione nell’anime, secondo la sinossi di un episodio futuro.

L’episodio 115 di Pokemon Esplorazioni si intitola “Apertura. Il Torneo dei Master!

Di seguito riportiamo la sinossi del prossimo episodio:

“Il più grande torneo della storia, il ‘Masters Tournament’ che determina l’apice delle battaglie Pokemon, è iniziato. Ash e Goh sono arrivati ​​nella regione di Galar, dove si svolgerà la battaglia.

Lì, Ash incontra il fratello minore di Leon, Hop. All’improvviso inizia una battaglia! Dopo di che Goh decide di guardare le battaglie con Hop.”

C’è un’interessante anticipazione su una battaglia in arrivo, che vede Hop fare il suo debutto. Ma per fortuna sembra che non sarà coinvolto nella battaglia e spera di fare il tifo per suo fratello nel torneo principale.

Nella serie Esplorazioni Pokémon, Ash lascia la regione di Alola alle spalle con l’obiettivo di girare il mondo!

Il protagonista quindi viaggerà insieme a Goh, il suo nuovo amico ed entusiasta scopritore del mondo dei Pokémon.

Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew.

Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon!