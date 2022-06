Pokémon Esplorazioni: il nuovo promo annuncia una grande battaglia

Pokémon Esplorazioni si sta preparando per la grande riunione di Ash Ketchum con uno dei suoi rivali più accaniti, e sta stuzzicando con una nuova battaglia tra i due, con il nuovo promo del prossimo episodio dell’anime!

Il culmine della nuova iterazione della trasposizione animata si sta avvicinando rapidamente con la messa in onda dell’anime in Giappone: Ash Ketchum ha trascorso gli ultimi episodi a prepararsi per le battaglie finali della World Coronation Series attraverso il Masters Tournament con campioni provenienti da tutto il mondo.

Ma sembra che ora stia per ricevere un aiuto da una fonte piuttosto sorprendente e davvero esaustiva.

Dopo aver annunciato per la prima volta il suo ritorno nell’anime con la nuova iterazione della sequenza della sigla di apertura, Pokemon Journeys ha finalmente confermato che Paul tornerà nell’anime con il prossimo episodio che andrà onda in Giappone.

Mentre Ash si sta preparando per le battaglie successive con i campioni nel torneo a cui sta partecipando, sembra che Paul offrirà un allenamento necessario che solo uno dei veri rivali di Ash potrebbe davvero fornire in un momento di bisogno.

L’episodio 114 di Pokemon Journeys si intitola “La battaglia di allenamento al fuoco! Ash vs. Paul!” e la sinossi dell’episodio lo anticipa così:

“Mentre si allenano per il Torneo dei Maestri, Ash e Goh vengono invitati a recarsi al Laboratorio Oak. Lì, Pikachu, Lucario, Gengar, Dragonite, Sirfetch’d e Dracovish si infiammano improvvisamente dopo che i Pokemon di Ash ai laboratori li incitano.

E che ci crediate o no, anche Paul, il rivale di Ash di quando viaggiava per Sinnoh, si trova nei laboratori! Cosa ci guadagna Ash da questa riunione?”.

Sarebbe stato bello vedere Paul diventare uno dei migliori allenatori del mondo, visto che l’ultima volta l’avevamo visto durante l’iterazione Diamante e Perla della serie, ma dato che l’anime celebrava abbastanza la regione di Sinnoh, questo aiuta a chiudere ulteriormente il capitolo di tutto ciò che Ash ha passato in quella particolare stagione.

Almeno i fan potranno assistere a una battaglia completa tra i tre come in passato, sperando che il protagonista possa ottenere ancora una volta una vittoria importante.