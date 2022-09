Cyberpunk 2077 è un titolo che ha fatto discutere sia durante i mesi antecedenti alla sua uscita, sia dopo per via di alcune gravi lacune legate al titolo in questione, che ha dato non pochi problemi alle console old-gen come PS4 o Xbox One.

Fatto sta che il gioco in totale è stato un disastro ma allo stesso tempo una sorta di successo, tanto che il titolo di CD Projekt Red ha ricevuto un adattamento anime da Netflix tramite lo Studio TRIGGER. Cyberpunk: Edgerunners è basato sulle vicende del gioco e attualmente sta avendo un buon successo di pubblico e critica.

Durante una nuova intervista volta a promuovere la serie uno dei co-creatori dell’anime ha rivelato che i lavori per Edgerunners sono iniziati prima dell’uscita stessa di 2077 e per questo la produzione ha fin da subito creato una sua identità.

Da come potete ben notare (se andate su Netflix) la trasposizione animata non ha avuto la stessa accoglienza negativa del titolo ma anzi, è stato l’esatto opposto e durante questa discussione condivisa tramite CB scoviamo anche i particolari e le differenze sostanziali tra i due prodotti.

Cyberpunk: Studio TRIGGER racconta delle differenze tra il videogioco e la serie TV!

“Il titolo non era pronto quando ci hanno affidato la serie e quindi abbiamo dovuto procedere di testa nostra. Avevamo alcuni progetti riguardante il mondo da costruire ma allo stesso tempo non era nulla di preciso o dettagliato.

CD Projekt Red aveva dato delle linee guida sulla trama ma durante i lavori abbiamo pensato fosse meglio fare qualcosa di diverso, dato che parliamo di due medium comunicativi differenti; il linguaggio era diverso e per questo abbiamo cambiato molte cose”.

Otsuka ha poi continuato ricalcando sulla sua voglia di raccontare qualcosa di diverso: “Ho notato fin da subito che la trama di CD Projekt Red era incentrata sull’atmosfera generale e io volevo raccontare qualcosa che si concentrava sul protagonista, o meglio volevo che il pubblico lo facesse. Appena ho notato questa cosa abbiamo cambiato rotta”.

Cyberpunk Edgerunners è disponibile già su Netflix mentre 2077 sulle console old e next-gen. In calce potete vedere il resto dell’intervista sul canale ufficiale Youtube Netflix:

Fonte CB – Youtube Netflix