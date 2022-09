Cyberpunk: Edgerunners: l’anime è riuscito dove il videogioco ha fallito

Cyberpunk: Edgerunners sta riscuotendo molto successo in base alle ottime recensioni, dopo il debutto della prima stagione dell’adattamento anime su Netflix. Questo introduce il giovane protagonista David mentre naviga in un’opera tecnologicamente avanzata intrisa di criminalità.

Il nuovo adattamento anime riesce ad esprimere una storia emozionante e non solo. Infatti si può affermare che è possibile immergersi nell’universo Cyberpunk meglio rispetto a quello su cui il videogioco era basato.

Non si tratta necessariamente di un danno il videogioco, ma Cyberpunk: Edgerunners è riuscito a capitalizzare su ciò che è venuto prima.

In Cyberpunk 2077, il gioco consente all’utente di mettersi nei panni di un avatar, con il personaggio interpretato da Keanu Reeves, Johnny Silverhand. Questo agisce come angelo e diavolo sulla spalla del videogiocatore mentre sperimenta una moltitudine di personaggi e dinamiche che si manifestano a Night City.

Edgerunners è in grado di mantenere l’energia frenetica, alimentata da grandi quantità di azione e caratterizzazione in un breve lasso di tempo. Questo non è uno smacco al lavoro che CD Projekt ha realizzato in Cyberpunk, ma c’è un livello di animazione espresso da TRIGGER, che aumenta l’energia nell’adattamento anime.

La storia di David potrebbe non rompere gli schemi in termini di “crescita criminale noir”, ma è focalizzata sul seguirlo mentre perde tragicamente sua madre. Si ritrova a contatto con la tecnologia avanzata che lo trasforma in un demone della velocità. Per un franchise che tenta di esplorare una versione futuristica di un mondo criminale, 2077 potrebbe dare la possibilità di fare qualsiasi cosa si voglia. Tuttavia questo approccio potrebbe fuorviare da una storia che sembra colpire più duramente attraverso gli occhi di David.

È quasi impossibile non amare Keanu Reeves in qualsiasi ruolo assunta, ma il gruppo stravagante di David presenta delle caratteristiche ed estetiche così uniche che saltano fuori dallo schermo. Anche se non abbiamo centinaia di ore per imparare come funzionano, Studio Trigger riesce a comunicare agli spettatori tutto ciò che avevano bisogno di sapere in un lasso di tempo relativamente breve.