Fitness Boxing Fist of the North Star è stato annunciato da Nintendo

Fitness Boxing Fist of the North Star è stato annunciato da Nintendo è Ken diventa un maestro di Boxe a tutti gli effetti verso i suoi allievi, dopo essersi allenato con la precedente allenatrice. Già da questo il titolo si rivela davvero divertente.

Nintendo Direct insieme al suo nuovo catalogo di titoli in uscita ha aggiunto anche questo riguardante il mondo di Ken, distaccandosi completamente dalle saghe videoludiche precedenti inerenti al manga e anime cult degli anni ’80. Fitness Boxing Fist of the North Star è previsto per marzo 2023 in Giappone e il 22 dicembre in Europa.

Nintendo descrive questo titolo come una sorta di allenamento di Boxe ambientato nel mondo post-apocalittico di Ken, inserendo alcune novità per l’occasione. Il titolo dovrebbe puntare ad aumentare forze e tecnica del giocatore attraverso livelli colmi di nemici, che sfocieranno nel classico combattimento con i boss finali.

Questi esercizi di fitness dovrebbero essere svolti tramite il Joy-Con di Switch, schivando e colpendo con la giusta tecnica tutti i nemici che vi si parano a schermo. Il brand è già esistente in terra nipponica, solo che nella giornata di ieri è stato annunciato uno ambientato nel mondo desolato di Ken Il Guerriero, il celebre Fist of the North Star.

Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise è stato l’ultimo uscito nel dicembre 2020, con 500.000 copie vendute in tutto il mondo in un mese, segnando un successo incredibile per il lavoro svolto da Nintendo. Noi riportiamo il tutto tramite ANN con annesso trailer diffuso da Imagineer ‘s, che potete trovare comodamente in calce:

Il gioco di Boxe inerente a Fist of the North Star si mostra al suo pubblico con un trailer anche divertente che permette a qualisasi pubblico di entrare in contatto col gioco. Da come avete potuto vedere il titolo si ambienta nelle città desolate tratte dal celebre manga, tramite la gestione classica del titolo.

Posto come un gioco d’allenamento e divertente per tutto il pubblico Fitness Boxing ci trascina nel mondo di Ken, dove il giocatore può affrontare tutti i nemici del successore di Hokuto insieme ai tanti boss che compongono la mitologia del manga.

