Bleach: due compositori famosi collaboreranno nell’anime!

Bleach dopo diversi anni, tornerà sul piccolo schermo il 10 ottobre con una nuova serie animata e l’entusiasmo degli appassionati è palpabile. Bleach: La Guerra dei Mille Anni infatti sarà l’anime di punta che debutterà insieme agli altri progetti animati previsti per il mese di ottobre.

Lo Studio di Animazione Pierrot, famosi anche per aver adattato il manga Naruto, torneranno con Bleach. Tra le varie novità legate alla serie oggi riportiamo che due importanti compositori dell’industria degli anime si uniranno per la prima volta.

La nuova stagione in arrivo di Bleach vedrà le leggende degli anime Shiro Sagisu e Hiroyuki Sawano collaborare. I due realizzeranno colonne sonore per rendere ulteriormente unica l’esperienza dei fan nel guardare la storia dell’Arco della Guerra dei Mille Anni.

Parliamo di due protagonisti assoluti quando si tratta di anime, proprio basandoci sui loro lavori passati. Se parliamo di Shiro Sagisu, basti pensare che ha lavorato su progetti animati come Berserk, Neon Genesis Evangelion, Shin Godzilla e anche alcuni lungometraggi di Bleach.

Invece per quanto riguarda Hiroyuki Sawano, probabilmente si è affermato principalmente per aver lavorato su L’attacco dei Giganti. Ma non solo, dato che ha lasciato il suo marchio anche in The Seven Deadly Sins, Promare, Kill la Kill e Mobile Suit: Gundam Unicorn. Una collaborazione tra questi due titani nel mondo della musica degli anime è un ottimo segno per i fan di Bleach.

Dopo la conclusione dell’ultimo arco narrativo del manga, molti fan dell’anime credevano che l’anime non sarebbe mai più tornato. Tutte queste sensazioni poi sono state allontanate da Studio Pierrot.

La nova stagione in arrivo si concentra su Karakura Town, dove la situazione generale non è serena. Questo perché spuntano molti spiriti pericolosi. Ovviamente, non possono competere con Ichigo e i suoi amici, ma le cose prendono una svolta quando la stessa Soul Society si trova ad affrontare una minaccia.

Sembra che i Quincy stiano tornando e la loro ribellione è più intensa di quanto si possa immaginare. Guidato da un misterioso uomo mascherato, il Gotei 13 è costretto a prepararsi per una guerra e non ci vorrà molto prima del coinvolgimento di Ichigo.