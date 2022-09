Bleach: Thousand-Year Blood War sta per arrivare sul piccolo schermo dopo una lunga attesa, mentre intanto il pubblico ha una nuova conferma riguardante la censura della nuova trasposizione animata. Riportiamo tutto tramite CB e Twitter.

Solitamente, come ben sappiamo gli anime hanno sempre avuto delle forti censure nel mondo, soprattutto in Italia dove prodotti per ragazzi venivano tagliati per farli entrare nella lista dei “prodotti per bambini”, rivinandone l’essenza ovviamente.

Col passare del tempo il tutto si è assodato e trasformato, si è evoluto insieme al concetto di anime e manga stesso risultando così più verosimile o uguale alla concezione originale dato che la censura applicata a certo prodotti cambia tutta l’anima del suddetto.

Questo avvenne all’epoca del primo anime di Bleach per esempio, dove alcune cose furono cancellate o addirittura sostituite rispetto al manga originale, cercando di evitare appunto scene cruente o dialoghi non consoni a certi standard.

Proprio per questo con Bleach: Thousand-Year Blood War il pubblico aveva paura di alcune eventuali censure visto il passato precedente della trasposizione animata del franchise. Dalle parole di Tite Kubo e dal secondo trailer carpiamo che non è così per via di un frame in particolare che ha colpito il pubblico.

Infatti da come vedete in calce è stata condivisa una foto davvero cruenta tratta dal nuovo trailer di Bleach appunto. La suddetta mostra alcuni membri della Soul Society deceduti durante un terribile scontro con le forze nemiche.

Ma non è niente ovviamente rispetto a quanto mostrato. Infatti i poveri malcapitati si ritrovano in una pozza di sangue con gli arti mutilati e anche se nel video questa scena è mostrata per poco arriva una sorta di conferma che anticipa la “non censura” dell’anime di Bleach per la gioia del pubblico appassionato.

in calce potete vedere l’immagine in questione condivisa su Twitter da un account che ha voluto donare conferma a chi temeva la censura della nuova trasposizione dell’anime di Tite Kubo.

You can see some explan of uncensor stuff in the anime #bleach pic.twitter.com/GVKLxH4kMp — Nayem Siddique ( Saki ) 🇧🇩 (@nayem_saki) September 11, 2022

Ricordiamo che Bleach: Thousand-Year Blood War arriverà il 10 ottobre in Giappone e le prime recensioni sono davvero entusiaste. Non sappiamo ancora l’anime su che piattaforma sarà trasmesso ma abbiamo la sicurezza del simulcast.

