One Piece potrebbe battere un nuovo record mondiale!

One Piece ha appena annunciato la pubblicazione di un volume davvero singolare contenente la bellezza di oltre 20.000 pagine. Il suo costo si aggira intorno ai 1900 dollari e la produzione sarà solamente di 50 pezzi. Il manga sarà più unico che raro e la tentazione di aver un pezzo del genere nella propria collezione è davvero forte.

L’annuncio e la foto ufficiale sono stati condivisi tramite l’account ufficiale Twitter della casa editrice JBE Books, pubblicando anche alcune interessanti foto su questo nuovo progetto che ha davvero dell’incredibile. Noi riportiamo tutto tramite CB.

Ovviamente ventimila pagine non bastano a coprire la storia di One Piece ma forse potrebbe essere il primo di una lunga serie; solo il tempo può donare una risposta. Sicuramente è interessante e particolare avere una collezione del genere, anche se forse impossibile poi da sistemare. Alla fine sarebbe un piccolo dettaglio per una raccolta unica.

Nel caso vi foste persi l’immagine in questione vi rimandiamo alla pagina Twitter ufficiale di New World Artur, e vi lasciamo il post in calce per dare un’occhiata a questa straordinaria impresa che rimarrà impressa nella storia di One Piece e negli anime e manga in generale:

One Piece potrebbe batter un nuovo record mondiale!

JBE Books is creating a limited €1900 version of One Piece in a single 21,540 page volume, making it the longest book ever created

A tal proposito tutti si chiedono “Ma questa manovra potrebbe condurre il manga nella lista dei Guinness World Records?” Pensandoci è una domanda lecita, visto che nulla di simile è mai apparso nel mondo manga, anche se sarebbe una bella idea da fare con altre serie apprezzate dal pubblico come ad esempio Berserk. Tutti la vorrebbero.

Solo il tempo potrebbe donarci una risposta anche se la cosa di certo non sarebbe improbabile. Infatti è stato premiato il romanzo di Marcel Proust Alla Ricerca del Tempo Perduto con il Guinnes, quindi lo stesso potrebbe accadere con One Piece.

Il romanzo di Proust contiene quasi dieci milioni di caratteri nei suoi 13 volumi al fronte delle 21000 e passa pagine del manga di Oda. Cosa ne pensate? Potrebbe il manga di Oda battere e ottenere questo nuovo record? Vi piace il design di questo nuovo volume?

Purtroppo non abbiamo dettagli al riguardo, ma state sicuri che la vendita e l’acquisto finiranno in un baleno, data la disponibilità a 50 pezzi del volume.

