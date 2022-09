One-Punch Man: Murata è pronto a tornare a lavorare sul manga

One-Punch Man ha conquistato i cuori di tutti gli appassionati della serie con l’annuncio della terza stagione dell’anime. Si trattava in realtà di un aggiornamento molto atteso, che è stato accompagnato dalla pausa del manga di ONE e Yusuke Murata.

Il mangaka che si occupa dei disegni, Yusuke Murata, aveva confessato ai fan che aveva bisogno di una pausa dopo aver concluso l’arco narrativo di Garou poiché ci sono voluti anni per realizzarlo. E secondo una nuova fonte, sembra che One-Punch Man stia per ritornare.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter di Murata. Di seguito ne riportiamo contenuto:

Si legge che il mangaka si è goduto la pausa ed è pronto per tornare al lavoro. Secondo quanto riferito, il mangaka riporterà One-Punch Man con un nuovo capitolo il 22 settembre. Ciò arriva dopo il suo annuncio a metà agosto sulla sua breve pausa, dopo aver concluso l’arco narrativo di Garou.

Ovviamente, i fan sono impazienti di vedere come proseguirà One-Punch Man. Il manga, basato sulle storie di ONE, ha diversi archi narrativi che Murata può adattare. Lui, insieme a ONE, ha lavorato per espandere One-Punch Man in diversi modi per i lettori di manga. Quindi, quando Murata tornerà, è possibile aspettarsi qualcosa di incredibile che ha sempre caratterizzato le vicende di Saitama.

One-Punch Man è un manga Seinen il cui protagonista si chiama Saitama. Dopo tre anni di allenamento, questo ragazzo venticinquenne raggiunge il suo obiettivo: essere un eroe talmente forte da poter sconfiggere chiunque con un solo colpo.

Tuttavia, questo traguardo porta il protagonista a conoscere alcuni lati negativi di questo suo stato devastante. L’essere diventato così potente ha reso talmente facile il ruolo di eroe a Saitama da renderlo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos, entrerà a far parte dell’Associazione Eroi, un’organizzazione che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’associazione e diventare uno degli eroi più popolari.