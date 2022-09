Elder Ring: annunciato l’adattamento manga

Elden Ring è uno dei videogiochi RPG più famosi usciti nell’ultimo anno e la sua popolarità si è ormai diffusa in tutto il mondo. In effetti, il gioco ha venduto oltre 16 milioni di copie e il numero di vendite continua ad aumentare. Di fronte a numeri così alti, Elden Ring sta conquistando anche altri ambiti di intrattenimento uscendo dalla sfera videoludica. Infatti oggi annunciamo che Elder Ring riceverà un adattamento manga.

In Giappone, Comic Walker ha colto di sorpresa i fan annunciando una nuova serie basata su Elden Ring. La serie speciale è disponibile per la lettura in 12 lingue. Per quanto riguarda la persona che si occuperà di questo adattamento, Nikiichi Tobita supervisionerà l’artwork del manga.

Possiamo anticipare che gli appassionati del gioco potranno aspettarsi ripetute battute relative ai personaggi e agli eventi del gioco. Questi in alcuni casi parleranno direttamente al lettore spezzando la quarta parete. Dunque sarà un’opera che non si farà prendere troppo sul serio. Di fatto si tratta di un gag manga e si intitola Elden Ring: La via per l’albero madre.

Per coloro che sono incuriositi, Elder Ring: La via per l’albero madre segue le vicende di Aseo, un povero disgraziato cacciato da Limgrave con solo un perizoma, senza un soldo e senza speranza. La sua unica speranza è una donna misteriosa di nome Melina. Lei lo esorta a seguire la guida della grazia all’Erdtree che incombe sulle terre intermedie. Ma non sarà una strada facile in quanto ad attendere Aseo ci sarà un alto numero di personaggi particolari. Patches, Blaidd il guerriero-lupo, Margit il presagio Implacabile, Godrick l’innestato e, naturalmente, Ranni la strega. Aseo, dunque, si lancia nella sua prima tappa della sua ricerca: il castello di Stormveil. Ce la farà, o il suo viaggio finirà prima ancora inizia?

Ovviamente, i fan del gioco Elden Ring adoreranno senza dubbio l’adattamento in manga, quindi La via per l’albero madre è assolutamente da leggere.