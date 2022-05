Omori, l’Horror psicologico RPG uscirà a giugno su Nintendo Switch

L’attesissima versione per Switch dell’RPG horror Omori di OMOCAT è stato uno dei giochi presentati durante la fiera Indie World in Giappone. La presentazione ha anche confermato una data di uscita ufficiale per il gioco: il 17 giugno!

Il trailer di Indie World (che inizia al minuto 12:00 circa) ci dà un piccolo assaggio di ciò che possiamo aspettarci: mondi colorati e pastello, nemici insoliti e le nostre più grandi paure. Omori segue un ragazzo che si risveglia in un “White Space”, dove deve affrontare le sue paure e i suoi segreti.

Il gioco è stato elogiato per la sua rappresentazione di problemi riguardo la salute mentale come l’ansia, la depressione, il dolore e il senso di colpa, e utilizza un sistema di emozioni in battaglia, che funziona in modo simile al Triangolo delle Armi nella serie Fire Emblem.

Terremo d’occhio se avremo informazioni più concrete sulla data di uscita di Omori, ma il 17 giugno sembra essere la data giusta per acquistarlo.

Omori (reso graficamente come OMORI) è un videogioco di ruolo horror psicologico sviluppato da OMOCAT e co-pubblicato da Playism.

Il gioco trae ispirazione dall’omonima serie di webcomics (scritta e illustrata dalla stessa OMOCAT), e racconta la storia di un giovane hikikomori di nome Sunny e dell’alter ego che impersona nel proprio mondo dei sogni, Omori, esplorando il mondo reale ed il surreale mondo immaginario del ragazzo, al fine di superare le sue paure represse e svelare i suoi segreti.

Sunny fa gruppo assieme ai suoi amici più stretti, con cui esplora il mondo fittizio ingaggiando battaglie a turni contro nemici fantastici, con effetti basati sulle emozioni dei personaggi.

Il gioco ha finali multipli, basati sulle scelte fatte dal giocatore.

Omori è stato pubblicato per Microsoft Windows e macOS nel dicembre 2020, una versione per Nintendo Switch sarà rilasciata nella primavera del 2022.

Sono stati annunciati piani di conversione su PlayStation 4 e Xbox One nel prossimo futuro. Omori ha ricevuto elogi dalla critica per la grafica, la storia, i personaggi, il battle system, e la colonna sonora, venendo positivamente paragonato a titoli come EarthBound, Yume nikki e Undertale.