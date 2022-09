Tra i manga più apprezzati dal pubblico troviamo sicuramente quelli comprensivi del target Seinen, come ad esempio Berserk, Akira, Monster e tanti altri. Oggi parleremo di questo è analizzeremo/consiglieremo 30 manga Seinen che dovresti assolutamente leggere!

Nel pattern inerente a questo target possiamo vantare un numero spropositato di generi; troviamo quello classico dedito alla violenza, fino a quello psicologico, passando per storie “semplici” slice of life e tanto altro. Con 30 manga Seinen che dovresti assolutamente leggere vogliamo introdurre anche chi si sta approcciando da poco al medium comprensivo di anime e manga.

I target (se volete saperne di più abbiamo una rubrica dedicata) e i vari generi sono sempre complessi se si considera un primo approccio e per cominciare vogliamo donarvi una classifica di qualità, rispecchiando i gusti di qualsiasi utenza.

30 manga Seinen che dovresti assolutamente leggere!

20th Century Boys/Monster Berserk Akira Gen di Hiroshima Ghost in the Shell Il Diario della Mia Scomparsa I Tre Adolf Lone Wolf and Cub/Lady Snowblood Ping Pong L’Uomo che cammina/Quartieri Lontani Homunculus/Ichi The Killer Neon Genesis Evangelion Hellsing Buonanotte, Punpun Trigun Maximum One-Punch Man Menzioni speciali

16. One-Punch Man

One-Punch Man non finisce per poco nelle “menzioni speciali” visto che le opere successive di questa classifica hanno davvero dell’incredibile. Allo stesso tempo però, l’opera di Murata e One apre questa lista per tanti motivi, dato che quest’ultimo si pone come un seinen che rompe il paradigma battle shōnen.

Tavole incredibili, storia fuori dalle righe e racconto unico nel suo genere (sempre se di genere si parla, dato che probabilmente OPM ne ha inventato uno tutto suo ndr), pone l’opera come un seinen da leggere.

15. Trigun Maximum

30 manga Seinen che dovresti assolutamente leggere!

Anche se i primi volumi hanno un target diverso, questi 14 volumi del cult Trigun sono davvero esplosivi e di certo non possono mancare nelle letture di chi si approccia al medium, genere e target.

14. Buonanotte, Punpun

Il manga di Asano è una storia sfaccettata e complessa capace sicuramente di rimanere nel cuore degli appassionati, e che sicuramente “scalerà” numerose generazioni. Le tematiche psicologiche e interne riguardanti l’essere umano sono e saranno sempre attuali e per questo vi consigliamo di leggerlo prima o poi.

13. Hellsing

Horror/personaggi carismatici/tavole incredibili/villain irraggiungibili e tanto altro sono presenti in questo manga di Hirano, che ad oggi conta anche due trasposizioni animate di successo. Lo stile gotico e asfissiante della storia coinvolgono ancora di più il lettore che si troverà di fronte un manga davvero singolare e originale.

12. Neon Genesis Evangelion

Qui partiamo con un'”eccezione” se così vogliamo chiamarla, dato che il manga fu inizialmente serializzato su una rivista shōnen (Shōnen Ace 1-77), e successivamente su una seinen (Young Ace 78-96) e per questo il manga entra anche in una lista del genere.

Una delle storie psicologiche/post-apocalittiche migliori di sempre che di certo non può mancare nella libreria di ogni appassionati, che sia “un vecchio lettore” o uno nuovo.

11. Homunculus/Ichi The Killer

Se si parla di seinen di certo non potete non leggere queste due storie. Due manga psicologici che ricalcano una società malata e sporca che di certo non si distacca da una realtà attuale.

10. L’Uomo che cammina/Quartieri Lontani

Entrando nella top ten ci “distacchiamo” un attimo dai generi fino ad ora trattati, parlando di due slice of life del maestro Taniguchi.

Tra i seinen da leggere questi due titoli non possono mancare visto che trattano temi complessi in maniera leggera riguardanti la vita, le emozioni e le sensazioni represse dell’uomo, avvolgendo il lettore in una nube rilassante, gratificante e anche altamente espressiva.

9. Ping Pong

30 manga Seinen che dovresti assolutamente leggere!

Questa breve manga di Matsumoto è forse uno dei miglior spokon insieme a Rocky Joe, anche se ovviamente si tratta di due storie diverse. Un manga che parla della vita e delle interconnessioni umane, attraverso lo sport e i suoi tanti lati oscuri dediti e compromessi anche dall’amicizia.

8. Lone Wolf and Cub/Lady Snowblood

30 manga Seinen da leggere

Questi due manga di Koike entrato di diritto in questa classifica, dato che una di queste, ovvero Lady Snowblood ha anche ispirato Tarantino con il suo Kill Bill. Storie profonde e complesse si muovono insieme a personaggi violenti ed allo stesso tempo romantici, che ancora oggi sono capaci di suscitare emozioni uniche.

7. I Tre Adolf

Tezuka il Dio dei manga ha anche lavorato su opere più mature e una di queste è sicuramente I Tre Adolf. Una storia incredibile e distopica che si dirama in un ambiente reale e storicamente cruento, narrata attraverso personaggi complessi e sfaccettati che si evolvono nel corso del tempo.

6. IL Diario della mia scomparsa

Hideo Azuma, il creatore di Pollon ha lavorato su questo manga che racconta di una parte buia della sua vita. Impostato come un gag manga racconta di una storia di vagabondaggio e sopravvivenza, dove l’emarginazione dalla società fatta di ritmi, convezioni, scadenze e via discorrendo hanno distrutto la psiche dell’autore.

5. Ghost in the Shell

Ghost in the Shell è ed è sempre stata una delle storie più belle quando si parla di futuro distopico e Cyberpunk. Un mondo quasi costruito da zero che ancora oggi fa scuola, attraverso anche la sua trasposizione anime che ad oggi è un cult intramontabile.

4. Gen di Hiroshima

30 manga Seinen da leggere

Anche qui, proprio come Evangelion e Trigun, parliamo di una storia che ha sia un target shōnen che seinen e per numerosi motivi si merita la parte alta della classifica.

Un manga storico che affronta il delicato tema del bombardamento avvenuto su Hiroshima, attraverso tavole scioccanti e disturbanti, creando così un testamento anche un testamento che di certo deve essere letto e interiorizzato.

3. Akira

30 manga Seinen da leggere

Ovviamente qui parliamo del manga post-apocalittico per eccellenza, il punto di partenza da cui molte generazioni di mangaka hanno attinto, visto il suo unico ed eccezionale world building che ancora oggi si pone come il più immenso ed influente di sempre.

Fantascienza, Cyberpunk, thriller, horror, azione e tanto altro sono solo la punta dell’iceberg di Akira che catapulta il lettore in un mondo completamente nuovo capace di creare anche uno dei film animati giapponesi più belli di sempre.

2. Berserk

Non serve neanche dire cosa sia Berserk per il mondo manga, anime e tutto il mondo dell’intrattenimento dato che da anni è fonte di ispirazione per tanti artisti e mangaka in generale. La sua poetica, i suoi disegni e la sua filosofia entrano di prepotenza al secondo posto di questa classifica, anche se è un’opera non conclusa.

1. 20Th Century Boys/Monster

20th Century Boys e Monster sono i seinen che tutti dovrebbero leggere, visto il loro valore artistico e simbolico. Quella raccontato da Urasawa con l’arte sequenziale giapponese dovrebbe essere letto a prescindere ma forse queste due opere incastrano alla perfezione la poetica dell’autore, capace attraverso una scrittura solida di raccontare l’essere umano e la sua psiche.

Menzioni speciali