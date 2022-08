Chainsaw Man: il CEO di MAPPA parla dei momenti migliori del manga in vista dell'anime di prossima uscita

Chainsaw Man: il CEO di MAPPA parla dei momenti migliori del manga in vista dell’anime

Chainsaw Man è una delle serie animate più attese del 2022 insieme a Bleach, e non è difficile capire perché. Il manga di Fujimoto è stato davvero apprezzato dal pubblico e per questo Studio MAPPA ha deciso di adattarci una trasposizione animata, in arrivo appunto verso la fine dell’anno.

Per esaltare e “innalzare” ancora per un poco l’attesa del pubblico, l’amministratore delegato dello Studio MAPPA ha voluto parlare dei momenti salienti del manga, in attesa della prima dello show animato.

In una nuova intervista Manabu Otsuka ha discusso della prossima storia che sarà adattata per la TV al Crunchyroll Expo. In quell’occasione difatti il CEO e produttore di Chainsaw Man ha discusso e animatamente parlato delle sue parti preferite all’interno del manga, che non vede l’ora di ammirare animate.

“A mio avviso uno dei volumi migliori è sicuramente il numero 9. Quest’ultimo riesce a distinguersi per tante cose e io personalmente lo rileggo spesso. Credo offra uno sguardo più completo e complesso su tutti i personaggi, e forse anche per questo adoro quei capitoli di quel determinato volume. È davvero fantastico scoprire e spulciare al meglio tutte le relazioni tra i personaggi, soprattutto se queste ultime sono state viste nascere ed anche crescere nel tempo”.

Chainsaw Man: il CEO di MAPPA parla dei momenti migliori del manga in vista dell’anime

Se siete al passo con Chainsaw Man sicuramente avrete capito di cosa parla il CEO di MAPPA. i capitoli citati nell’intervista vanno dal 71 al 79. Il volume è ambientato nel pieno di una vicenda cruciale ovviamente. Il racconto è posto nel mezzo dell’arco di Gun Devil, dove vengno fornite anche notizie succose su Denji.

Basi pensare che il capitolo 71 esplora in maniera perfetta e migliore i legami di Denji con la donna e con Aki. Se amate Denji di certo non è difficile capire il perché il SEO di MAPPA abbia deciso di prendere in considerazione proprio questi capitoli.

Ricordiamo che l’anime sarà disponibile a ottobre e Crunchyroll che lo trasmetterà in simulcast per tutto il mondo, non lasciando nessuno senza il suddetto prodotto.

State seguendo le avventure di Chainsaw Man prima del suo debutto come anime?