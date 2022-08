L’epopea di Fullmetal Alchemist si è conclusa anni fa con i fratelli Elric al centro di vicende al limite della sopportazione, ma che alla fine hanno permesso una consapevolezza diversa del loro essere.

Nonostante non si sia mai parlato di sequel, spin-off o di un reboot per la storia creata da Hirmou Arakawa, quest’anno il franchise ci ha provato con due live-action: ovvero Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar e Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation; quest’ultimo completerà la trilogia disponibile su Netflix.

Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation infatti, approderà su Netflix il 24 settembre, consentendo al pubblico di visionare questo terzo capitolo antecedentemente distribuito solo in Giappone.

Al momento non abbiamo neanche notizie al riguardo della diffusione nelle sale. Infatti, nonostante questa trilogia in terra nipponica sia stata proiettata nei cinema, nel resto del mondo non abbiamo accenni al riguardo.

Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation ha una data di uscita su Netflix

Anche l’autrice di Fullmetal Alchemist Hiromu Arakawa ha contribuito a pubblicizzare i nuovi film live-action, dedicando al film ed al pubblico non solo delle illustrazioni esclusive, ma anche un commento esaustivo sul nuovo capitolo che chiude la trilogia:

“Per me è stato come vivere la stessa ebrezza che si prova andando sulle montagne russe! C’erano talmente così tante scene spettacolari che ho perso il conto: è stato un susseguirsi di emozioni uniche, mai provate prima. Anche le prime scene del film mostrano alcune vicende inaspettate. Intanto che guardavo le due ore sono davvero volate”.

Una volta arrivati a metà del film, Yamada-kun mi ha lasciato davvero di stucco, talmente tanto che ho dimenticato il suo vero nome, Ryosuke Yamada. Tutto in lui, dal corpo ai gesti, era proprio come Ed stesso. Una delle scene più importanti della saga è stata eseguita magistralmente.

Le espressione di Hohenheim erano esaustive e coinvolgenti; era come se avesse rinunciato a tutto, e la muscolatura del giovane padre erano diverse da quelle di Ed e nonostante tutto l’interpretazione è stata ottima.

La capacità di Yamada-kun di interpretare tre ruoli da solo è stata davvero fantastica. È stato fedelissimo al manga originale. Gliene sono molto grata. Lo ringrazio molto per il suo duro lavoro che ha messo in risalto il mio!”.

Qual è stato il vostro adattamento anime live-action preferito della trilogia?