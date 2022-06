Fullmetal Alchemist: svelata una clip di Bradley contro Ling del live-action

Fullmetal Alchemist è uno delle serie manga più di successo esistenti. Infatti in Giappone ha registrato un altissimo numero di vendite dei volumi e ha conquistato tantissimi appassionati con la serie Brotherhood.

A inizio anno per abbiamo annunciato l’arrivo di ben due nuovi film live-action ispirati al manga. Parliamo di Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar e Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation.

Oggi riportiamo che il sito web ufficiale dei due film live-action della serie Fullmetal Alchemist, ha iniziato a trasmettere in streaming un video che mostra due clip per il secondo film.

La prima clip mostra Bradley che combatte Ling, e la seconda mostra Bradley che combatte un Ling posseduto dall’avidità. Tutti possono guardare queste nuove clip sopra.

I film commemorano il 20° anniversario del manga originale di Hiromu Arakawa.

Questi sono preceduti dal primo film live-action trasmesso al Tokyo International Film Festival a 2017 per la sua premiere mondiale. Successivamente a questo evento fece il suo debutto in Giappone a dicembre 2017.

I film presentano un cast familiare che ha lavorato già al primo film live-action:

Ryōsuke Yamada (voce di Nagisa di Assassination Classroom) nei panni di Edward Elric;

Atomu Mizuishi sarà nei panni di Alphonse Elric;

Tsubasa Honda come Winry Rockbell;

Dean Fujioka come Roy Mustang

I nuovi membri del cast includono:

Mackenyu Arata nel ruolo di Scar ;

; Yuina Kuroshima nel ruolo di Lan Fan ;

; Keisuke Watanabe nel ruolo di Ling Yao ;

; Yuki Yamada nel ruolo di Solf J. Kimblee ;

; Hiroshi Tachi nel ruolo di Re Bradley ;

; Koji Yamamoto nel ruolo di Alex Louis Armstrong ;

; Chiaki Kuriyama nel ruolo di Olivier Mira Armstrong ;

; Seiyo Uchino nel ruolo di Van Hohenheim ;

; Yukie Nakama nel ruolo di Trisha Elric ;

; Jun Fubuki nel ruolo di Pinako Rockbell ;

; Naohito Fujiki nel ruolo di Yuriy Rockbell ;

; Kaoru Okunuki nel ruolo di Sarah Rockbell ;

; Kokoro Terada nel ruolo di Selim Bradley ;

; Ron Monroe nel ruolo di May Chang ;

; Haruhi Ryoga nel ruolo di Izumi Curtis

Il live-action che si concentra su Scar è uscito il 20 maggio e segue la vicende successive alla lotta di Edward contro Scar. Il film si è classificato al nono posto nel weekend del lancio.

Il secondo lungometraggio invece, The Last Transmutation, debutterà il 24 giugno e descrive la battaglia finale della storia.