Il live action di Fullmetal Alchemist a quanto pare è attesissimo in terra nipponica, visto e considerato che i precedenti film ispirati dall’opera omonima sono andati talmente bene al botteghino da produrre dei sequel in larga scala.

Nonostante la pessima fama di questi prodotti nel resto del mondo, le produzioni giapponesi sulle trasposizioni cinematografiche di manga di successo continuano e quindi oggi è stata condivisa un’illustrazione al riguardo del secondo capitolo dei live-action.

Quest’ultimo si intitola Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei (Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation), ed è il secondo dei due film sequel in live-action dedicati al franchise di Fullmetal Alchemist.

Come già accennato, a tal proposito sono state condivise e progettate due illustrazioni dalla creatrice stessa del manga, ovvero Hiromu Arakawa, e saranno successivamente distribuite al pubblico come bonus agli spettatori.

Da come potete vedere in calce a queste righe, la prima illustrazione è davvero magnifica e sarà distribuita agli spettatori nel primo fine settimana del film, a partire dal 24 al 26 giugno.

La seconda illustrazione che è stata condivisa e disegnata dalla mangaka, rappresenta alcuni dei protagonisti alle prese con degli esami duri, e sarà distribuita dall’1 al 3 luglio, secondo fine settimana di programmazione del film.

La Warner Bros. per l’occasione ha condivsio un video per promuovere il live-action in cui gli attori Ryōsuke Yamada (Edward Elric), Tsubasa Honda (Winry Rockbell), Kanata Hongou (Envy) e Keisuke Watanabe (Ling Yao) commentano delle immagini mostrategli dal conduttore del video.

Ricordiamo che Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushūsha Scar è stato distribuito nelle sale giapponesi il 20 maggio del 2022 e segue la lotta di Edward con il contorto personaggio di Scar.

Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei uscirà ufficialmente nelle sale il 24 giugno ed abbraccerà l’arco narrativo finale del manga, adattandolo a schermo.

Questo secondo capitolo del film live-action, vede il ritorno del cast presente nello scorso film. Fumihiko Sori (live-action Ping Pong) torna alla regia.

I lungometraggi festeggiano il 20° anniversario del manga originale di Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa.

Il primo film live-action è stato presentato in anteprima mondiale al Tokyo International Film Festival nell’ottobre 2017, prima di uscire in Giappone nel dicembre 2017.