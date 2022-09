Oggi proporremo e parleremo Jirō Taniguchi: 10 manga da leggere, per onorare una carriera varia, completa e sfaccetta di un autore unico nel suo genere capace di toccare il cuore di un numero spropositato di lettori.

Jirō Taniguchi ha trattato veramente numerosi generi: dallo slice of life all’hard boiled, fino a passare per alcuni ibridi che mescolavano la commedia, la poesia, l’azione e tanto altro.

Con Jirō Taniguchi: 10 manga da leggere ci poniamo come obiettivo quello di “rispolverare” un autore davvero importante per il medium fumettistico giapponese, data l’enorme eredità che ancora oggi lo pone nel cuore e nei “consigli manga” di qualsiasi amante del fumetto.

La classifica andrà a parlare delle 10 storie più influenti ed anche più sperimentali del mangaka, che come accennato ha variato su alcuni generi e sottogeneri in maniera incredibile, donando al lettore una capacità nella narrazione davvero unica, capace di estrapolare la parte più recondita di noi attraverso il suo cuore e il suo talento.

Jirō Taniguchi: 10 manga da leggere

L’Uomo che cammina/Quartieri Lontani La Vetta degli Dei – Saga Al Tempo di Papà Allevare un cane e altri racconti Blue Fighter Il Libro del Vento/Sky Hawk La Ragazza Scomparsa Gourmet Uno Zoo d’inverno L’Olmo e altri racconti

10. L’Olmo e altri racconti

Si parte in maniera delicata, poetica. Con un adattamento grafico e anche scritturale di alcuni brevi racconti di Ryuichiro Utsumi, Taniguchi riesce grazie al suo talento ad immergere il lettore nella complessa e profonda anima della natura, in un racconto intenso, toccante e delicato.

9. Uno Zoo d’inverno

Jirō Taniguchi

La toccante storia autobiografica dello stesso autore romanzata, scritta e disegnata nel modo giusto, passionale e talentuoso che da sempre lo contraddistingue.

Un romanzo illustrato fatto di amore, passione, vita e forza della speranza che dovrebbe risiedere in ognuno di noi, inseguendo le nostre passioni, i nostri obiettivi e i nostri sentimenti.

8. Gourmet

Jirō Taniguchi. I 10 migliori manga

Goro Inogashira è il protagonista di queste storie brevi, ambientate nelle frequentate e caotiche strade del Giappone. Che sia sera, notte o mattina presto non importa, tutta la bellezza e la passione della cucina nipponica è presente in questi due volumi, abilmente illustrati dal sensei Taniguchi.

7. La Ragazza Scomparsa

Senza spoilerare niente della storia questa è una delle sperimentazioni dove il mangaka si cimenta sul genere giallo, thriller, attraverso una classica storia hard boiled, misteriosa e avvincente, capace di scavare abilmente nell’animo umano.

La tensione si taglia col coltello e l’impostazione della storia, mista alla forte abilità nel costruire le tavole, quest’ultima rimane una storia da leggere se si ama l’autore.

6. Il Libro del Vento/Sky Hawk

Il Libro del Vento (scritta da Kan Furuyama e solo disegnato da Taniguchi) e Sky Hawk variano nuovamente la poetica dell’autore, visto che le ambientazioni e i generi sono diversi dal solito.

Rispettivamente ambientati nel Giappone Feudale e nel vecchio West, queste due opere rappresentano la sperimentazione del sensei, che ancora una volta riesce ad essere un talento anche fuori dalla sua “comfort zone” raccontando personaggi diversi di epoche distanti, mantenendo sempre e comunque lo stesso cuore e la stessa anima.

5. Blue Fighter

Jirō Taniguchi. I 10 migliori manga

Il manga è scritto da Caribu Marley e disegnato da Jirō Taniguchi e racconta la storia di un pugile freddo, impassibile, imbattibile. Le location marce, degradanti e asfissianti fanno da sfondo ad uno storia ben orchestrata e magistralmente disegnata, che ancora oggi mostra la sua immortale essenza.

4. Allevare un cane e altri racconti

Jirō Taniguchi

Una delle storie più drammatiche dell’autore senza dubbio, coronato successivamente da altri racconti incentrati sempre sullo stesso tema. Un manga slice of life che narra di cuore la vita dell’essere umano con un cane, ripercorrendo tutta la vita dell’animale fino alla sua naturale morte.

Un racconto vero e straziante capace di catturare qualsiasi tipo di pubblico, che di sicuro riuscirà ad empatizzare con il mangaka e i personaggi creati per il racconto.

3. Al Tempo di papà

Jirō Taniguchi

Attraverso i ricordi annebbiati di un passato lontano, il protagonista nel corso della storia “schiarirà” la figura di suo padre, rimasta occultata per troppo tempo. Un uomo sfaccettato e complesso sarà mostrato passo passo attraverso l’amore, attraverso il dolore e la sofferenza di ferite non sanate…attraverso la memoria.

2. La Vetta degli Dei – Jirō Taniguchi: 10 manga da leggere

Jirō Taniguchi

Un incredibile storia raccolta in più volumi che ricalca un’impresa storica (realmente accaduta, ma ovviamente romanzata), forse una delle più difficili di sempre. Il complesso rapporto di amore/odio con la natura è forte in queste tavole, in questa storia, che sicuramente si pone come uno dei manga più belli del compianto mangaka.

Le vicende sono ambientate nel 1924. I protagonisti della storia sono l’inglese George Mallory e il suo compagno di cordata Andrew Irvine. I due si apprestano a un’impresa mai tentata prima: la scalata senza ossigeno degli 8848 metri del monte Everest.

Una storia sulla vita, sulla natura e sulla sua profonda complessità. L’uomo e il suo coraggio, contronatura affronta un’impresa titanica che ancora oggi è una delle più risolute e famose di sempre.

1. L’Uomo che cammina/Quartieri lontani

Jirō Taniguchi. I 10 migliori manga

Chiudiamo con le opere più emozionanti del mangaka, quelle che più lo rappresentano sia come persona che come autore. Tutte e due in un certo senso si accomunano per un senso nostalgico, di (ri)scoperta delle cose, della vita.

Guardare tutto con occhi diversi per vivere diversamente, spesso anche lontano dalla realtà. L’amore per le piccole cose può renderci grandi, può farci cambiare come persona, qualsiasi sia l’età che stiamo vivendo.

