One Piece 1057 sta per arrivare al pubblico di appassionati, che non vedono l’ora di scoprire i nuovi segreti a cui il sensei Oda non ha ancora dato risposta, tranne per alcune anticipazioni nel corso degli scorsi capitoli.

Dopo un accenno di spoiler, nei giorni scorsi sono stati rivelati altri dettagli succosi sul nuovo capitolo, insieme alle immagini annesse al tutto, in calce parte del riassunto del capitolo 1057 che potete leggere completamente all’interno dell’articolo:

Capitolo 1057: “Finale”

Il nuovo capitolo comincia nell’Auditorium della Capitale dei Fiori. Al lettore si pongono tantissimi cittadini intenti ad ascoltare la storia del nuovo insegnante del Wanokuni, accompagnato dalla dolce melodia di uno shamisen suonato da una geisha.

L’uomo narra la storia come se fosse una classica poesia giapponese: comincia dicendo che sotto il cielo scuro di Onigashima prospera una tempesta oscura coronata da un ruggito della bestia che incrementa sempre di più, insieme alla voce del Drago Azura che tuona assordantemente.

La pioggia candida cade sul porto di Habu, bagnando delicatamente le foglie dell’autunno. Conclude citando la vendetta riguardante la morte di Kouzuki Oden, dove i suoi fedeli vassalli salgono successivamente sul palco.

Il popolo inizia a gridare violentemente “Foderi rossi!!!”, mentre il maestro dice di non avere un grande talento comunicativo anche se chiede al suo pubblico di concedergli l’onore di raccontare questa storia: quest’ultima inizia durante la sera della “Festa del Fuoco”.

One Piece 1057: online gli spoiler completi del capitolo con immagini

Successivamente ci spostiamo in una foresta vicino al porto di Tokage a Udon, e vediamo Momonosuke correre in forma di drago, con in groppa Kinemon e Yamato. Momonosuke e Kinemon si sorprendono per le parole di Yamato.

Momonosuke: “Cosa dici?!? Non andrai a viaggiare per il mare!? Vero Yamato?!!!”

Yamato: “Non ci vado tranquillo. Ho già avvisato Luffy e alla sua ciurma!!!”.

Momo sorpreso dalla decisione pensa se a Yamato faccia paura qualcosa, domandando altro a proposito:

Yamato: “Sì, ho deciso così… Anche Oden ha cominciato il suo viaggio per il Paese no? Neanche io conosco il mondo esterno e proprio come Oden voglio intraprendere la strada del mare un giorno!”.

Momonosuke va su tutte le furie ascoltando le parole di Yamato, perché si rende conto che sia Luffy che la ragazza hanno parlato di tutte queste cose, senza che il Capitano lo abbia salutato. Momonosuke pensa che Luffy lo abbia preso per stupido e si chiede il motivo del perché non sia passato a salutarlo.