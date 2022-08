One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1057

One Piece da qualche settimana è tornato ai normali ritmi di serializzazione dopo che Oda si è fermato per un mese per programmare l’arco finale del manga. Dopo 25 anni di serializzazione finalmente l’avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma giungerà al termine.

Durante un’intervista con Gosho Aoyama, celebre mangaka di Detective Conan, ha anche condiviso che concluderebbe il manga in tre anni, se solo dipendesse da lui. Quindi sono parole da non prendere alla lettera.

Il ritorno del manga è stato interessante e l’impatto che ha provocato è chiaramente forte. Infatti i lettori hanno avuto modo di conoscere meglio l’ammiraglio Ryokugyu, come anche il suo potere incredibile. Dopo aver raggiunto l’isola di Wano però viene bloccato dallo Shogun Momonosuke, i nove Foderi Rossi e Yamato. L’obiettivo dell’ammiraglio era prendere la testa di Rufy, che stava recuperando le forze dopo aver sconfitto Kaido in una battaglia feroce.

Fortunatamente Momonosuke riesce a bloccare l’ammiraglio, ma a calmare le acque ci ha pensato il temibile e misterioso Shanks il Rosso, che Ryokugyo non si è permesso di affrontare. Proprio la presenza di Shanks in questi nuovi capitoli ha infiammato i fan, dato che ha affermato di voler reclamare il One Piece. Da questo ci si aspetta un incontro atteso da anni tra il Rosso e Rufy.

Oggi però riportiamo un aggiornamento interessante legato alle anticipazioni del capitolo successivo del manga di Oda. Le novità arrivano dall’insider OPspoiler e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1057, che si intitolerà “Conclusione“, si aprirà con Momonosuke e Kin’emon, insieme a Yamato, dire addio alla ciurma e al suo capitano Rufy. Durante la battaglia di Wano abbiamo conosciuto la figlia di Kaido che si faceva chiamare Oden, in quanto affascinata dal carisma dell’uomo piuttosto che dal padre. Il suo desiderio, che esprimeva con determinazione, era prendere il mare con la ciurma di Rufy, ma Yamato non si unirà.

Questo perché prima vorrà esplorare il Wanokuni e solo dopo prendere il mare.

Prima di lasciare il paese e riprendere il mare, Rufy regala a Momonosuke la sua bandiera pirata e gli promette, come anche a Kin’emon e Yamato che tornerà da loro quando decideranno di navigare il mare. Così si concluderà definitivamente l’arco di Wano