Il mondo dei manga è ricco di generi che possono interessare diverse fasce di lettori, che come sappiamo sono diverse. Queste fasce di lettori, determinano una fetta ben precisa che si distingua da un’altra in base all’età media. Da qui si distinguono i manga Shonen, Seinen, Shoujo, Kodomo e così via. Ma quali sono i migliori manga post apocalittici?

Escludendo quelli Kodomo, che interessano principalmente bambini, i manga Shonen e Seinen possono essere di genere d’azione, avventura, fantascienza e anche post apocalittici. In questa discussione l’obiettivo sarà individuare e analizzare i 10 migliori manga post apocalittici sia Seinen che Shonen.

Con il termine post apocalittico si intende un sottogenere della fantascienza caratterizzata dalla tematica dell’apocalisse. Questa va intesa come evento distruttivo, e catastrofico su scala planetaria, in grado di minacciare o di causare l’estinzione della società tecnologica o l’estinzione della specie umana.

La fantascienza post apocalittica è incentrata su un mondo devastato da un evento apocalittico già verificatosi, nella sua successiva immediatezza o molto tempo dopo dall’essere avvenuto.

L’ambientazione temporale può essere immediatamente successiva alla catastrofe, focalizzandosi sui viaggi o sulla psicologia dei sopravvissuti, o considerevolmente posteriore. Molto spesso c’è una perdita della memoria storica, per cui ci si è dimenticati dell’esistenza di una civiltà precatastrofe.

I 10 migliori manga Post apocalittici

Neon Genesis Evangelion – Yoshiyuki Sadamoto (1994-2013) Blame – Tsutomu Nihei (1997-2003) Akira – Katsuhiro Otomo (1982-1990) Dr. Stone – Riichirō Inagaki, Boichi (2017-2022) L’Attacco dei Giganti – Hajime Isayama (2009-2021) Eden – Hiroki Endo (1998-2008) Seraph of the End – Takaya Kagami (2012-in corso) 7 Seeds – Yumi Tamura (2001-2017) Ken il Guerriero – Buronson, Tetsuo Hara (1983-1988) Desert Punk – Masatoshi Usune (1997-2020)

10) DESERT PUNK

Questo manga Seinen è ambientato dopo una catastrofe nucleare, che vede il pianeta Terra trasformato in un grande deserto. In Giappone, come in tutti i paesi del mondo, i sopravvissuti cercano di arrangiarsi come possono per sopravvivere.

Un mercenario di nome Kanta Mizuno, meglio conosciuto come “Il Demone del Deserto” per la sua incredibile bravura nel portare a termine gli incarichi, cerca di guadagnarsi da vivere svolgendo il suo lavoro, ma inevitabilmente finirà per indebitarsi sempre di più, anche a causa del suo debole per le donne.

9) KEN IL GUERRIERO

In Italia questo manga è pubblicato da Planet Manga ed è ambientato in un mondo sconvolto dalle esplosioni atomiche. Gli oceani sono scomparsi, e le pianure sono ormai deserti desolati. Però la razza umana è sopravvissuta. Kenshiro, successore della Sacra Scuola di Hokuto, è il salvatore della fine del mondo. Sul petto porta sette cicatrici disposte secondo la costellazione dell’Orsa Maggiore.

Attraverso la pressione degli tsubo, Ken condanna i suoi avversari a una morte atroce, provocando l’esplosione dei loro corpi dall’interno.

Ken va in cerca dell’amata Julia, rapita dal crudele Shin, maestro della scuola di arti marziali di Nanto, da sempre rivale di Hokuto.

8) 7 SEEDS

Questo manga è ambientato in una realtà in cui il governo giapponese, dopo aver scoperto che un gigantesco meteorite è stato impostato su un percorso per entrare in collisione con la Terra, si è affrettato a creare un piano per garantire la sopravvivenza della razza umana. Così danno vita al progetto “7SEEDS”, che consiste nel selezionare meticolosamente cinque set di sette uomini e donne e distribuire ogni set in diverse parti del Giappone. Ogni gruppo sarebbe stato messo sotto sonno criogenico, sperando che almeno uno di loro sarebbe sopravvissuto in futuro. La storia segue le vite di quegli uomini e donne mentre si risvegliano in un nuovo mondo straniero.

7) SERAPH OF THE END

Un giorno, un virus misterioso appare sulla Terra sterminando chiunque avesse più di 13 anni. Nello stesso momento i vampiri sono emersi dall’oscurità e schiavizzano l’intero genere umano. La vita del protagonista Yuuichiro Hykuya non è facile, vive in un orfanotrofio insieme ad altri ragazzi che vengono trattati come bestiame dai vampiri. Anche se in cattività, Yuuichiro ha un grande sogno: uccidere tutti i vampiri.

6) EDEN

Edito da Planet Manga, Eden alterna flashback e trame non lineari per rivelare eventi critici che circondano la misteriosa apparizione di un virus che ha ucciso il 15% dell’umanità. La storia è raccontata attraverso gli occhi di Elijah e di suo padre e abbraccia molti anni durante i quali si intrecciano complesse trame: rapimenti, cartelli della droga, potenziamento umano e attacchi terroristici.

5) L’ATTACCO DEI GIGANTI

Sicuramente è il manga maggiormente conosciuto e popolare tra tutti visto il successo che ha riscosso. Edito in Italia da Planet Manga, le vicende si concentrano sul protagonista Eren Yaeger, un giovane ragazzo il cui sogno è esplorare il mondo esterno con Armin e Mikasa. Tutta la popolazione vive rinchiusa all’interno di alte mura che proteggono tutti dai temibili Giganti che mangiano gli esseri umani.

Presto però la vita di Eren finisce per cambiare dopo aver assistito alla morte di sua madre, Carla, mangiata da un gigante. Questo evento segnerà la catena discendente del percorso di Eren che vorrà sterminare tutti i giganti, per poi scoprire che i suoi piani sono ben diversi e spaventosi. Il manga di Isayama è pieno di violenza e colpi di scena che non risparmiano nemmeno i personaggi più importanti.

4) DR. STONE

Si tratta di un manga Shonen post apocalittico pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comics. Improvvisamente una strana luce ricopre la Terra. Tutti gli esseri viventi esposti ad essa rimangono pietrificati, intrappolati nella pietra per migliaia di anni. Con il tempo, una fitta vegetazione invade le città cadute e nuove specie emergono.

Un giorno, Taiju Ooki si libera dalla prigione di pietra che ha preservato il suo corpo e, mentre esplora il suo nuovo ambiente, incontra il suo vecchio amico Senku. Lui è un geniale liceale che ha sviluppato un piano per risvegliare la civiltà. Questo manga post-apocalittico mescola azione, avventura e accurati consigli scientifici per la sopravvivenza, rendendo Dr.Stone una sorta di guida su come sopravvivere nella natura selvaggia.

3) AKIRA

Akira è uno dei migliori rappresentati dei manga post apocalittici. Edito in Italia da Planet Manga è ambientato in una neo-Tokyo post-apocalittica e futuristica all’indomani della Terza Guerra Mondiale. La storia di Akira tocca una miriade di argomenti: corruzione, guerra e violenza, poteri psichici, fanatismo religioso e anarchia.

Il governo esercita un controllo repressivo sulla città e compie esperimenti su alcuni bambini con poteri psichici latenti per potenziarli. I protagonisti della vicenda sono Tetsuo, con enormi poteri psichici e si trasformerà in una sorta di semidio folle; e Kaneda che tenterà di opporsi a Tetsuo e di riportare la pace in un mondo dilaniato dall’odio e dalla follia.

2) BLAME

Blame, manga edito in Italia da Planet Manga è uno dei manga più belli e imperdibili post apocalittici. La popolazione umana assiste sia all’ascesa che alla caduta della tecnologia. Alla fine si ritrova infatti a lottare per sopravvivere all’interno di piccole sezioni di una colossale megastruttura simile a un labirinto. Killy, il protagonista, si impegna con un obiettivo: trovare il Net Terminal Gene, un misterioso terminale che si dice possieda informazioni genetiche che potrebbero ripristinare il mondo come era una volta.

Dotato di un raro Graviton Beam Emitter, intraprende un viaggio solitario, armato solo di una piccola ma letale pistola, attraverso il labirinto. Durante il suo viaggio incontrando creature orribili con cui è spesso costretto a combattere. Questa storia è ricca di azione e combattimenti. Tuttavia la particolarità che lo distingue dagli altri manga post apocalittici sono i pochissimi dialoghi. Sono le scene raffigurate a raccontare la maggior parte della storia.

1) NEON GENESIS EVANGELION

In assoluto tra i migliori manga del genere, edito in Italia da Planet Manga. Il manga proietta i lettori in un mondo in cui l’innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico hanno portato alla morte di oltre la metà della popolazione mondiale.

Qui il colpevole è un meteorite che si è schiantato sull’Antartide nel 1999. Anni dopo, i mostruosi esseri celesti conosciuti come “Angeli” iniziano a comparire, per distruggere ciò che resta della Terra. Per combatterli, un’organizzazione chiamata NERV ha sviluppato macchine biologiche chiamate “Evangelion” e ha iniziato ad addestrare i propri piloti per combattere gli angeli.